Fotbaliștii lui Poli Iași, descumpăniți după o nouă umilință: „Am fost jalnici, mi-e rușine!”

Poli Iași continuă să treacă prin 2021 fără să se lipească de vreo victorie, iar umilința cu 0-4 de pe terenul campioanei CFR Cluj le-a pus capac fotbaliștilor lui Napoli. Aceștia se declară debusolați după un nou eșec.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Angajați ai unui club dominat de instabilitate și măcinat de conflictele interne, la nivel de conducere, fotbaliștii ieșeni nu se regăsesc și sunt ultimii din Liga 1, cu nu mai puțin de 61 de goluri primite în acest sezon.

Deși recunosc că se simt umiliți, Andreas Calcan și Răzvan Onea nu depun armele și anunță că vor să lupte împreună cu ceilalți colegi pentru a salva clubul de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii lui Poli Iași, descumpăniți după 0-4 cu CFR Cluj. Andreas Calcan: „Am arătat jalnic!”

Poli Iași și-a schimbat din nou antrenorul. După ce Daniel Pancu a fost schimbat cu Andrei Cristea, cel care mai apoi a primit și ajutor de la Marian Rada, este rândul unui alt tehnician să își încerce norocul într-un mediu ce pare imposibil. Nicolo Napoli s-a întors în Copou.

Cu toate acestea, fotbaliștii lui Poli nu au reușit să se mobilizeze la doar două zile după sosirea noului antrenor și au fost spulberați și de campioana CFR Cluj. Deși antrenorul italian a declarat că nu se aștepta să adune vreun punct din deplasarea în Ardeal, Andreas Calcan s-a declarat total dezamăgit.

ADVERTISEMENT

„Ce pot să zic, în seara asta am arătat jalnic din toate punctele de vedere. Ăsta este adevărul, trebuia să facem mult mai mult, în Cupă am reușit să câștigăm deci înseamnă că se poate. Astăzi trebuia să arătăm mult mai mult, a fost prea puțin din toate punctele de vedere.

Nici nu știm ce se întâmplă mâine, asta ne afectează și probabil se vede în starea noastră de spirit. Trebuie să lăsăm toate lucrurile, să ne adunăm, campionatul nu e gata și nu putem abandona lupta. Trebuie să facem mult mai mult la meciurile cu contracandidatele la retrogradare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu găsesc explicații pentru meciul din seara asta, sunt și eu vizibil afectat. Nu avem pe ce să dăm vina, trebuie să ne asumăm fiecare meci, fiecare rezultat, să fim bărbați. În afară de noi nu are cine să scoată Poli Iași din situația asta. În seara asta nu am arătat absolut nimic, mi-e rușine. Nu mă așteptam să ajungem aici, am început foarte bine dar important e cum termini”, a spus Calcan după meci.

Răzvan Onea încă speră: „Trebuie să credem, dar e rușinos”

Fundașul dreapta Răzvan Onea, în vârstă de 22 de ani, este și el dezamăgit de evoluția ieșenilor din acest sezon, dar nu capitulează. Tânărul născut la Paris a declarat după înfrângerea cu CFR Cluj că se simte rușinat de cum se prezintă echipa sa. Totodată, el a anunțat că este datoria jucătorilor să lupte până la capăt.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cu siguranță se putea mai mult, am încasat foarte multe goluri la fiecare meci. Ați spus că au fost 14-1 la șuturi pe poartă sau spre poartă? (n.r.: raportul șuturilor spre poartă a fost de 14-2 pentru CFR). Da, e destul de dificil. Sper să avem mai multă eficacitate.

Îmi dau seama că multă lume ne vede deja retrogradați, dar dacă gândim așa, eu cred că suntem sută la sută retrogradați, dacă noi mergem la meciuri cu gândul că e gata, că s-a terminat.Cât timp sunt șanse și se înjumătățesc punctele, trebuie să credem, nu avem ce face, dar e rușinos ce se întâmplă acum la noi. Meciul următor vine Dinamo, e obligatorie victoria, e o echipă care nu adună nici ea prea multe puncte, trebuie să câștigăm”, a și Onea conform Digisport.