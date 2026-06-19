Sport

Fotbaliștii naționalei, parada modei la nunta lui Dennis Man. Cadoul primit de Georgiana Lobonț

Fotbaliștii echipei naționale au făcut parada modei la nunta lui Dennis Man. Cunoscuta interpretă Georgiana Lobonț a primit un cadou special din partea atacantului.
Iulian Stoica
19.06.2026 | 11:40
Fotbalistii nationalei parada modei la nunta lui Dennis Man Cadoul primit de Georgiana Lobont
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Fotbaliștii naționalei, parada modei la nunta lui Dennis Man. Cadoul primit de Georgiana Lobonț. Foto: Colaj Fanatik
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Dennis Man și partenera sa, Alexandra Ionela, au avut parte de o petrecere minunată cu ocazia nunții lor. Printre invitați s-au numărat foarte mulți fotbaliști de la echipa națională, dar și persoanele cele mai apropiate de sufletele celor doi miri. Fotbalistul nu s-a uitat la bani și a chemat cei mai în vogă artiști.

Fotbaliștii naționalei, parada modei la nunta lui Dennis Man

Cum naționala României nu s-a calificat la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, fotbaliștii români se află în vacanță. De acest lucru a profitat și Dennis Man, la nunta sa asistând mai mulți colegi din „Generația de Suflet”, cum ar fi Olimpiu Moruțan, Nicolae Stanciu, Marius Marin sau Valentin Mihăilă.

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Așa cum obișnuiesc de fiecare dată, fotbaliștii au fost îmbrăcați la patru ace. Însoțiți de partenere și, acolo unde a fost cazul, de copii, internaționalii români au făcut atmosferă în cea mai importantă zi din viața colegului lor de la echipa națională. În această perioadă au mai avut loc și nunțile lui Denis Alibec, Valentin Mihăilă și Ștefan Baiaram.

fotbaliști
Jucătorii naționalei, prezenți la nunta lui Dennis Man. Foto: Instagram

Cu ce cadou s-a ales Georgiana Lobonț

La petrecere au cântat unii dintre cei mai în voga artiști: Georgiana Lobonț și Andrei Velcu, cel supranumit Tzanca Uraganu. Interesant este faptul că solista s-a ales cu un cadou special din partea lui Dennis Man. Mai exact, Georgiana Lobonț a plecat de la petrecere cu un tricou personalizat cu fotbalistul de la PSV.

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„Edi, băiețelul meu, a primit un cadou de la fratele lui Dennis Man, Renato. Și-a dorit mult să vină la nunta lui Dennis Man, dar mâine are școală, are și serbare”, a declarat Georgiana Lobonț despre cadoul primit de la Dennis Man, pe contul oficial de Instagram.

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@georgianalobont

În seara aceasta cântăm la Timișoara, la nunta superbilor Alexandra și Dennis Man, fotbalistul nostru drag și de excepție! 🇷🇴✨👰🏻‍♀️💍🤵🏻‍♂️ Edi este norocos cu mama lui! Fratele lui @dennismanofficial , Renato, i-a făcut surpriză și mi-a adus unul dintre tricourie lui Dennis cu semnătura lui. Urmează să merg și la nașu @nicolaestanciu_7 să se semneze și el! 🫶 Știu cât de mult înseamnă asta pentru un copil și ce avânt îi dă! I-am spus lui Edi unde voi cânta și pentru cine și era cât pe ce să vină și el doar să-i vadă…dar are școală mâine. A fost foarte încântat! Le mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici pentru ei în această seară! #georgianalobont❤ #fory #viral #live

♬ sunet original – Georgiana Lobont

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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