Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam mai mult. Era o miză importantă”

Rapid a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc în Superligă. și au rămas la un punct în urma liderului Universitatea Craiova. Kader Keita, Claudiu Petrila și Alexandru Pașcanu au reacționat după egalul de pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Kader Keita după U Cluj – Rapid 0-0

Rapid a avut oportunități importante în meciul de la Cluj, cea mai mare fiind a lui Tobias Christensen, al cărui șut a fost respins de pe linia porții de către Iulian Cristea. Gazdele au avut însă propriile ocazii, iar rezultatul de egalitate poate fi considerat echitabil. Integralist pe Cluj Arena, Kader Keita a ratat la rândul său o mare oportunitate, șutul său fiind respins de portarul Gertmonas.

Ivorianul a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Am început bine meciul, am urmărit sfaturile pe care ni le-a oferit antrenorul, dar în astfel de meciuri trebuie să profiți de momentele importante și să ‘omori’ partida. U Cluj e o echipă bună, care ține de minge. E un rezultat bun, nu e rău.

ADVERTISEMENT

Obiectivul nostru e să câștigăm toate meciurile, dacă luam cele trei puncte, aveam șanse la primul loc, pentru că Universitatea Craiova are un meci greu (n.r. cu Farul). Fanii de la Rapid m-au ajutat mult, clubul mi-a oferit o șansă, iar eu îmi dau viața pe teren”, a declarat fostul jucător al lui CFR Cluj pentru .

Claudiu Petrila a vorbit despre titlu după U Cluj – Rapid 0-0

Claudiu Petrila a vorbit la finalul partidei despre oportunitatea ratată de rapidiști la Cluj, cea de a deveni lideri în Superligă. „Având în vedere că am jucat în deplasare, putem spune că ne mulțumim cu un punct, deși cred că meritam mai mult. Puteam să facem mai mult pe faza de atac, ne-am apărat foarte bine tot meciul, dar nu am reușit să marcăm. Avem un început bun, dacă reușeam să învingem azi treceam pe primul loc, cel puțin până jucau cei de la Craiova.

ADVERTISEMENT

Era o miză importantă, ne doream să fim acolo, dar acum ne gândim doar la următorul meci. (n.r. Ioan Ovidiu Sabău a spus că aveți tot ce trebuie pentru a fi o candidată la titlu) Avem o echipă bună, dar este devreme să vorbim despre titlu. E al treilea an în care se vorbește, de când am venit eu. Mereu am fost cât de cât aproape, dar ceva nu ne-a ieșit pe parcurs”, a transmis „decarul” Rapidului pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Alexandru Pașcanu, acuze la adresa arbitrajului după ce Rapid a remizat pe terenul lui U Cluj

Integralist în duelul de pe Cluj Arena, fundașul Alexandru Pașcanu a afirmat că la faza controversată din finalul meciului, . „A fost un meci echilibrat, e foarte greu să vii aici, toată lumea știe că U Cluj are o echipă bună, puteau ambele echipe să câștige. Am avut și noi câteva ocazii clare, acum un penalty la final, care nu a fost acordat. Am revăzut faza în vestiar, e penalty clar.

Cred că a fost un meci bun, nu am primit gol, ne-am apărat bine ca echipă. Ne aflăm într-o poziție bună, dar au trecut doar 9 etape, mai sunt încă 31 dacă ne calificăm în play-off. Nu putem vorbi acum, trebuie să muncim mult, să ne îmbunătățim de la joc la joc, sperăm să stăm acolo sus și să ne atingem obiectivele”, a transmis fundașul Rapidului.