Sport

Fotbaliștii Rapidului au reacționat după remiza de pe terenul lui U Cluj: „Meritam mai mult. Era o miză importantă”

Kader Keita, Claudiu Petrila și Alexandru Pașcanu au reacționat după remiza înregistrată de Rapid pe terenul Universității Cluj, scor 0-0.
Bogdan Mariș
12.09.2025 | 23:50
Fotbalistii Rapidului au reactionat dupa remiza de pe terenul lui U Cluj Meritam mai mult Era o miza importanta
ULTIMA ORĂ
Fotbaliștii Rapidului au tras concluziile după remiza de pe terenul Universității Cluj. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Rapid a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc în Superligă. Giuleștenii au remizat, scor 0-0, pe terenul Universității Cluj în prima partidă a etapei cu numărul 9 și au rămas la un punct în urma liderului Universitatea Craiova. Kader Keita, Claudiu Petrila și Alexandru Pașcanu au reacționat după egalul de pe Cluj Arena.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Kader Keita după U Cluj – Rapid 0-0

Rapid a avut oportunități importante în meciul de la Cluj, cea mai mare fiind a lui Tobias Christensen, al cărui șut a fost respins de pe linia porții de către Iulian Cristea. Gazdele au avut însă propriile ocazii, iar rezultatul de egalitate poate fi considerat echitabil. Integralist pe Cluj Arena, Kader Keita a ratat la rândul său o mare oportunitate, șutul său fiind respins de portarul Gertmonas.

Ivorianul a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Am început bine meciul, am urmărit sfaturile pe care ni le-a oferit antrenorul, dar în astfel de meciuri trebuie să profiți de momentele importante și să ‘omori’ partida. U Cluj e o echipă bună, care ține de minge. E un rezultat bun, nu e rău.

ADVERTISEMENT

Obiectivul nostru e să câștigăm toate meciurile, dacă luam cele trei puncte, aveam șanse la primul loc, pentru că Universitatea Craiova are un meci greu (n.r. cu Farul). Fanii de la Rapid m-au ajutat mult, clubul mi-a oferit o șansă, iar eu îmi dau viața pe teren”, a declarat fostul jucător al lui CFR Cluj pentru Digi Sport.

Claudiu Petrila a vorbit despre titlu după U Cluj – Rapid 0-0

Claudiu Petrila a vorbit la finalul partidei despre oportunitatea ratată de rapidiști la Cluj, cea de a deveni lideri în Superligă. „Având în vedere că am jucat în deplasare, putem spune că ne mulțumim cu un punct, deși cred că meritam mai mult. Puteam să facem mai mult pe faza de atac, ne-am apărat foarte bine tot meciul, dar nu am reușit să marcăm. Avem un început bun, dacă reușeam să învingem azi treceam pe primul loc, cel puțin până jucau cei de la Craiova.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

Era o miză importantă, ne doream să fim acolo, dar acum ne gândim doar la următorul meci. (n.r. Ioan Ovidiu Sabău a spus că aveți tot ce trebuie pentru a fi o candidată la titlu) Avem o echipă bună, dar este devreme să vorbim despre titlu. E al treilea an în care se vorbește, de când am venit eu. Mereu am fost cât de cât aproape, dar ceva nu ne-a ieșit pe parcurs”, a transmis „decarul” Rapidului pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digisport.ro
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!

Alexandru Pașcanu, acuze la adresa arbitrajului după ce Rapid a remizat pe terenul lui U Cluj

Integralist în duelul de pe Cluj Arena, fundașul Alexandru Pașcanu a afirmat că Rapid trebuia să primească penalty la faza controversată din finalul meciului, opinia apărătorului fiind impărtășită și de antrenorul Costel Gâlcă. „A fost un meci echilibrat, e foarte greu să vii aici, toată lumea știe că U Cluj are o echipă bună, puteau ambele echipe să câștige. Am avut și noi câteva ocazii clare, acum un penalty la final, care nu a fost acordat. Am revăzut faza în vestiar, e penalty clar.

Cred că a fost un meci bun, nu am primit gol, ne-am apărat bine ca echipă. Ne aflăm într-o poziție bună, dar au trecut doar 9 etape, mai sunt încă 31 dacă ne calificăm în play-off. Nu putem vorbi acum, trebuie să muncim mult, să ne îmbunătățim de la joc la joc, sperăm să stăm acolo sus și să ne atingem obiectivele”, a transmis fundașul Rapidului.

ADVERTISEMENT
Costel Gâlcă atacă arbitrajul după U Cluj – Rapid 0-0: „Am avut un...
Fanatik
Costel Gâlcă atacă arbitrajul după U Cluj – Rapid 0-0: „Am avut un penalty, trebuia să câștigăm”
Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de...
Fanatik
Alexandru Băluță n-a mai plecat în SUA! Ce s-a întâmplat după transferul de la FCSB la Los Angeles FC
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Universitatea Cluj – Rapid 0-0. Remiză spectaculoasă pe Cluj...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 9. Universitatea Cluj – Rapid 0-0. Remiză spectaculoasă pe Cluj Arena. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș...
iamsport.ro
Antrenorul pe care Radu Banciu îl vrea la echipa națională: 'Pe el l-aș aduce'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!