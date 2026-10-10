Fotbaliștii români care au câștigat milioane de euro și au ajuns la sapă de lemn

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Foarte mulți jucători de fotbal din România s-au confruntat cu probleme financiare majore. Unii dintre ei au câștigat milioane de euro, însă nu au știut cum să-și gestioneze finanțele și au acumulat datorii sau chiar au pierdut bunurile materiale pe care le aveau în patrimoniu. Cine sunt cei mai afectați de problemele financiare?

Mitea, lider detașat la bani irosiți

Sportul este un domeniu care aduce satisfacții de toate felurile, în special de ordin financiar. Din păcate, nu puține sunt cazurile în care pentru că au luat hotărâri neinspirate sau au cheltuit banii pe diferite distracții. Astfel de exemple negative sunt numeroase și pe plaiuri miortiice, la foști sportivi care au obținut succese importante, dar nu au știut cum să-și gestioneze câștigurile.

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Au adunat venituri considerabile din salarii și prime, de ordinul milioanelor de euro. Unii dintre au avut un stil de viață dezordonat și au făcut investiții care au eușiat. Printre cei care au ajuns să se confrunte cu dificultăți financiare majore se află un fost fotbalist care a evoluat pentru echipe de renume. A jucat pentru Dinamo București, dar și la Ajax Amsterdam (2003-2008), unde primea un salariu anual în valoare de 2 milioane de euro.

A fost unul dintre cele mai promițătoare talente ale fotbalului românesc, dar talentul nu a fost suficient pentru a avea cariera așteptată. Fostul sportiv român a ajuns la sapă de lemn după retragerea din activitate pentru că a cheltuit banii pe diferite distracții, petreceri și mașini. Nicolae Mitea a avut un stil de viață dezordonat, în urmă cu 11 ani precizând că încă trăiește din banii pe care i-a adunat în carieră. Între timp lucrurile s-au schimbat. .

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Nicoliță, suflet mare și conturi goale

Printre fotbaliștii români care au câștigat milioane de euro, dar au rămas cu puțini bani este și Bănel Nicoliță. Cazul lui este puțin diferit de cel al lui Nicolae Mitea, acesta având o carieră internațională foarte solidă.

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După plecarea de la Steaua a jucat pentru Saint Etienne și Nantes, în Franța, unde a câștigat milioane de euro. În urmă cu ceva vreme a povestit că a făcut mai multe investiții care nu au mers, majoritatea fiind în imobiliare. Nici pasiunea pentru jocurile de noroc, nici generozitatea față de apropiați nu l-au ajutat să-și păstreze averea.

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După retragerea din activitatea competițională, Bănel Nicoliță a realizat că i-au mai rămas aproximativ 300.000 de euro. A încercat să se redreseze, fiind de notorietate faptul că a ajuns să joace și să antreneze în ligile inferioare. Un exemplu în acest sens ar fi Vălenii de Munte, echipă din Liga 4. A primit venituri mult reduse față de perioada de glorie, dar nu s-a lăsat doborât și a continuat să meargă mai departe. În cele din urmă a făcut o investiție foarte costisitoare emoțional și financiar.

A încercat să ducă echipa din orașul natal, CS Făurei, spre fotbalul profesionist de nivel superior, însă acest lucru l-a costat familia. A divorțat pentru că și-a neglijat partenera prea multă vreme.

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Luțu, zis și noul Hagi. Milioane pe apa sâmbetei

Ionuț Luțu este un alt fotbalist care a suferit pierderi financiare importante. român a jucat la cluburi importante, cum ar fi Steaua, Rapid, Universitatea Craiova și Galatasaray. A declarat că a adunat câștiguri de aproximativ 2 milioane de dolari în toată cariera, dar banii s-au pierdut pe mai multe afaceri nereușite.

Și-a încercat norocul în transporult cu TIR-uri, în administrarea unui club pe litroral, dar și într-un magazin cu corpuri de iluminat în Craiova. De asemenea, a avut cheltuieli destul de mari. A vândut proprietățile pe care le avea pentru a obține bani lichizi. Cei mai mulți bani s-au risipit în afacerile cu transport și cu lustre. Mai mult decât atât, a recunoscut că obișnuia să cheltuiască sume mari în compania prietenilor, ajungând acasă fără bani în buzunar.

Situația sa financiară a ajuns să fie una neplăcută la un moment dat. Ionuț Luțu a povestit că în Coreea de Sud a acumulat amenzi rutiere de aproximativ 12.000 de dolari. După o accidentare suferită în Kazahstan a ajuns să nu mai aibă aproape deloc bani. O vreme a fost găzduit de un prieten pentru că nu mai avea unde să stea.

Apoi, Gigi Becali a fost cel care l-a ajutat și i-a oferit o oportunitate de lucru pe lângă clubul Steaua/FCSB. Fostul jucător de fotbal român a ajuns la sapă de lemn pentru că nu și-a făcut un plan financiar. Acest lucru a dus la numeroase investiții nereușite. Decăderea nu a fost una care s-a produs peste noapte, ci mai degrabă a fost vorba de o acumulare de decizii care l-au costat scump.

Ilie, Răducanu și Aliuță au profitat de a doua șansă

Sabin Ilie, fratele fostului mare internațional Adrian Ilie, a câștigat sume impresionante în perioada în care a evoluat pentru echipe precum Steaua, Fenerbahce, Valencia sau Changchun Yatai. Cu toate acestea, fostul atacant a recunoscut că a pierdut o avere la jocurile de noroc. După divorțul din 2005, Sabin Ilie a cheltuit nu mai puțin de 600.000 de dolari la poker, care reprezenta salariul pe un an în China. Ulterior, fostul fotbalist a mărturisit că a regretat deciziile luate și că a renunțat la jocurile de noroc.

De asemenea, un alt atacant român extrem de talentat, Claudiu Răducanu, a pierdut mult din cauza divorțului de soție. Se întâmpla în anul 2009. Fostul atacant de la Steaua și Espanyol a pierdut la partaj terenuri, o vilă, mașina, bunuri evaluate la două milioane de euro și a trebuit să o ia de la capăt. În 2019, însă, Claudiu Răducanu a câștigat un proces împotriva fostei soții și și-a recuperat o parte dintre bunuri, de aproximativ 1 milion de euro. În acest moment, Răducanu este profesor de sport în Craiova.

Marian Aliuță, în schimb, nu a fost pasionat de jocuri de noroc, dar a iubit femeile frumoase și obiectele luxoase (mașini, ceasuri, obiecte de artă). A recunoscut că și-a pierdut întreaga avere de două ori, dar a avut puterea de a o lua de la capăt, iar astăzi este un prosper om de afaceri din domeniul imobiliarelor. Aproximativ 5.000.000 de euro a pierdut Marian Aliuță de-a lungul timpului în investiții neinspirate.