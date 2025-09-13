Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea unor ansambluri rezidențiale, cu apartamente de lux

După retragerea din sport mulți fotbaliști români au dat în special în domeniul imobiliar. Ei au investit masiv în construirea de ansambluri rezidențiale, dotate cu apartamente de lux.

Top fotbaliști români cu succes în domeniul imobiliar

este unul care a căpătat amploare și continuă să aibă un potențial ridicat. La acest aspect s-au gândit, cel mai probabil, mulți fotbaliști români, mai ales după ce au pus în cuie ghetele de sportivi.

Foștii jucători au cheltuit mulți bani pentru a ridica ansambluri rezidențiale, cu locuințe care se învârt după soare. Majoritatea se bucură de un mare succes, unul dintre ei fiind un nume important în lumea fotbalului.

Nu s-a retras din fotbal, însă Florin Tănase a luat decizia de a-și crește veniturile. Jucătorul de la FCSB, în vârstă de 30 de ani, colaborează cu impresarul Florin Vulturar. Cei doi investesc într-o zonă de lux din București.

Prin urmare, cartierul de blocuri al jucătorului român se află în faza de construcție. Urmează să fie finalizat în anul 2026, un apartament de două camere, cu o suprafață de 58.31 mp, fiind scos la vânzare cu suma de 104.200 euro.

Același apartament, dar cu o suprafață de 72.19 mp costă 133.207 euro, în timp ce o locuință cu 3 camere, cu o suprafață de 125.86 mp este scoasă la vânzare cu prețul peste 200.000 de euro. Concret, costă 219.372 euro.

Ce alți fotbaliști au investit în domeniul imobiliar

Gică Hagi, Ciprian Tătărușanu, Ciprian Marica, Radu Drăgușin și Cosmin Olăroiu au folosit mare parte din avere pentru domeniul imobiliar. De asemenea, fostul fotbalist Jean Barbu, care a jucat la FC Argeș, Rapid și Numancia a făcut un anunț major.

Sportivul român a dezvăluit la începutul anului 2025 că se pregătește să construiască o clădire cu 2 etaje. Imobilul va avea doar 7 apartamente și se va ridica în orașul Pitești din județul Argeș.

„Florin Tănase este unul dintre numeroșii jucători de fotbal care au făcut investiții imobiliare. Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români de fotbal, a finalizat două proiecte cu apartamente de lux în Constanța și București.

El este și un prolific om de afaceri, iar anul acesta a vândut către dezvoltatorul Hagag Development Europe proiectul rezidențial Obor Est Residence, localizat pe platforma fostei fabrici Izolatorul.

Radu Drăguşin, fotbalist român care joacă la Tottenham, a investit în proiectul imobiliar Quartier Azuga, din Colentina. Ciprian Marica, fostul atacant al naţionalei de fotbal, a investit în mai multe proiecte imobiliare.

Portarul Ciprian Tătăruşanu investeşte într-un proiect din Mogoşoaia. Și cel mai celebru fotbalist român, Gheorghe Hagi, a investit în imobiliare.

Cea mai mare investiție a sa este hotelul Iaki din Mamaia, operat prin intermediul Hagi Sport SRL”, notează .