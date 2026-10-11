Fotbaliștii români care au refuzat transferuri uriașe. Câți bani au pierdut

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Cariera de fotbalist profesionist se poate încheia în orice moment, în special din cauza accidentărilor grave. Jucătorii caută să își asigure viitorul după retragere încă din tinerețe, când vor contracte care să le aducă sume importante de bani în cont. Au existat însă cazuri de fotbaliști români care au refuzat oferte colosale din considerente precum siguranța carierei, cea personală sau chiar pasiunea față de un club specific.

Radu Drăgușin a refuzat Bayern Munchen pentru Tottenham

Cel mai proaspăt exemplu este cel al lui Radu Drăgușin. La începutul anului 2024, , echipa care achita 25 de milioane de euro italienilor de la Genoa pentru transferul său. Înainte de a ajunge la formația din Premier League, el a fost dorit în același timp și de către gigantul Bayern Munchen. „Da, a fost alegerea corectă (n.r. dacă a refuzat-o pe Bayern). Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato. Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați”, afirma Radu Drăgușin pentru

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Bavarezii, care câștigă trofee pe bandă rulantă și nu cunosc fotbalul mai jos de Champions League pe plan european, i-ar fi oferit la acel moment un salariu de 5.000.000 de euro anual, însă a preferat să joace în Premier League pentru un salariu de circa 3.000.000 de euro anual. Acum, el a fost cedat sub formă de împrumut pentru un sezon la Fiorentina, unde încasează 2,8 milioane de euro anual net.

Gică Popescu a „ținut-o” pe Real Madrid pe noptieră

„Baciul” Gică Popescu la scurt timp după căderea comunismului în România. Așa cum a rememorat chiar el ulterior, fundașul i-a refuzat pe madrileni, deși avea contractul deja pus pe noptieră. „În 1990, am avut contractul lui Real Madrid două zile pe noptieră. Emil Săndoi, care era cu mine în cameră, mă întreba: ‘Unde vrei să te duci, pe lună? E Real Madrid!’ Nu știam dimensiunea clubului, fusese revoluția, nu aveam informații. Nu știam ce e Real Madrid și am spus că nu vreau să semnez, am zis că vreau să rămân la Craiova. Nu știam ce e Real Madrid. Gică semnase cu Real Madrid, eram naiv, mă gândeam la bilete de avion, cât costă, nu văzusem un contract în viața noastră. Eram angajați la diferite întreprinderi, salarii și prime de joc”, povestea Gică Popescu în urmă cu câțiva ani.

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El a explicat că madrilenii voiau în acea perioadă un fundaș central și că l-au ochit după prestația sa din meciul România – Rusia, scor 2-0, de la CM 1990. Dorința sa a fost însă să termine turneul final și să continue la Universitatea Craiova. A fost transferat însă în Olanda, de către PSV Eindhoven. Ulterior, el a mai îmbrăcat tricoul celor de la Tottenham, ajungând apoi chiar la rivala lui Real Madrid, Barcelona. Până să se retragă de la Hannover 96, „Baciul” a mai evoluat pentru Lecce, Galatasaray și Dinamo București. La Real Madrid ajunsese, în schimb, Gică Hagi, pentru care „Galacticii” achitau Stelei suma de 4,3 milioane de euro.

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Marian Aliuță i-a spus „Nu” lui Rinat Ahmetov pentru marea sa iubire

Marian Aliuță se înscrie și el pe lista fotbaliștilor români care au renunțat la bani mulți pentru a-și împlini pofta inimii. El , unde i se ofereau un salariu fabulos și o primă de instalare de 1 milion de euro, doar pentru a-și îndeplini visul din copilărie de a juca la Steaua București. Colegii săi din Ucraina au insistat să rămână pentru bani, însă el a ales cu inima chiar și după lungi discuții purtate cu Rinat Ahmetov, celebrul oligarh care conducea clubul. „I-am zis că mă duc în România. Și îmi zicea ‘Unde te duci tu în țara aia a ta, unde sunteți amărâți? Ce bani să îți dea ăia ție?’”, povestea Marian Aliuță pentru FANATIK.

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Gică Craioveanu, loial Universității Craiova

Gică Craioveanu a oferit unul dintre cele mai nobile momente de loialitate din fotbalul românesc. Craioveanu a dezvăluit că a refuzat, după eventul cu U Craiova din sezonul 1990/1991, o ofertă de la Dinamo București care îi punea pe masă un salariu de 15 ori mai mare decât cel pe care îl câștiga în acel moment în Bănie. Vasile Ianul, președintele de atunci al lui Dinamo, i-a pus pe masă 15.000 de dolari, dar „Grande” nu și-a trădat echipa de suflet. „Atunci era foame! Foame de performanță. Nu mi-e rușine s-o spun, știi cât am avut salariul? 1.000 de dolari pe an! Aveam 22-23 de ani. Am rămas din suflet, pentru că am crezut că la Craiova pot să fac ceva în plus față de… În momentul în care pui pasiune în ceea ce faci…”, povestea Gică Craioveanu pentru