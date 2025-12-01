Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de suporteri ai echipei naționale

ADVERTISEMENT

Echipa națională a României a postat un videoclip special cu ocazia de 1 Decembrie. Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Dennis Man, dar și alți „tricolori” le-au transmis tuturor românilor un călduros „La mulți ani!” și că îi la stadion pentru a-i susține în următoarele meciuri.

Jucătorii României, mesaj special de Ziua Națională

Fotbalul a fost întotdeauna un fenomen care i-a unit pe români, iar performanța de la EURO 2024 a dus această legătură la un nivel diferit. Toți românii sunt cu sufletul la gură atunci când naționala lui Mircea Lucescu este pe teren, iar câțiva dintre cei mai importanți „tricolori” au transmis un mesaj emoționant milioanelor de suporteri care îi urmăresc:

„Astăzi, de Ziua Națională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susțin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipei naționale este mai mult decât o onoare. Este o emoție pe care o simțim în fiecare clipă, mai ales atunci când se cântă imnul.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi, în tribune și în fața televizoarelor. Fiecare strigăt, fiecare încurajare, fiecare zâmbet contează. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a fost mesajul transmis de jucătorii echipei naționale, prin vocile lui Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Dennis Man, Răzvan Marin, Ionuț Radu și Denis Drăguș.

România are nevoie de susținere în barajul cu Turcia

Fotbaliștii selecționatei României știu cât de importanți sunt suporterii în rezultatele lor și își aduc bine aminte cum atât timp cât „tricolorii” au fost în competiție.

România are unii dintre cei mai frumoși fani și va avea mare nevoie de ei în barajul din luna martie, când echipa națională va întâlni Turcia în primă fază, urmând să joace cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în cazul în care va câștiga meciul din semifinală.

Turcia este o nucă extrem de tare, însă nimic nu este imposibil în fotbal. Deși au o națională foarte periculoasă, cu jucători ce evoluează la echipe precum Real Madrid, Juventus, Inter Milano și Galatasaray, naționala lui „Il Luce” își va juca șansa, iar pentru acest lucru va avea nevoie de încurajarea din partea propriilor fani,