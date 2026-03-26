Fotbaliștii Universității Craiova au furat toate privirile la un meci de baschet! Imagini inedite din mijlocul fanilor

CE TREBUIE SĂ ȘTII Fotbaliștii Universității Craiova, spectatori de lux la un meci de baschet

Fanii baschetului din Craiova au avut parte de o surpriză plăcută la duelul dintre SCMU Craiova și CS Vâlcea, din Liga Națională de Baschet Masculin. În tribunele Sălii Polivalente din Bănie și-au făcut apariția mai mulți jucători ai Universității Craiova, care au profitat de pauza competițională și s-au relaxat la un meci de baschet spectaculos.

Prezența fotbaliștilor olteni în Sala Polivalentă din Bănie nu a trecut neobservată. Tudor Băluță, Assad Al-Hamlawi, Mihnea Rădulescu, Steven Nsimba, Nikola Stevanovic și Vasile Mogoș au urmărit partida din tribuna oficială, atrăgând imediat atenția fanilor prezenți în sală.

Relaxați și bine dispuși, jucătorii au intrat rapid în atmosfera de meci, savurând inclusiv popcorn în timpul partidei, ca niște suporteri obișnuiți. Aceștia nu au refuzat interacțiunea cu suporterii, acceptând să facă fotografii cu fanii care au făcut chiar coadă la tribuna oficială.

Apariția lor la meci vine într-un context favorabil, dat de pauza competițională generată de acțiunile echipelor naționale. Jucătorii Universității Craiova care nu au fost convocați la reprezentativele țărilor lor au ales să rămână aproape de fenomenul sportiv, susținând o altă echipă a orașului.

Vacanțe de top pentru olteni după succesul cu Dinamo

Filipe Coelho a strigat „adunarea“ la Craiova, asta după ce le-a permis jucătorilor săi să se relaxeze câteva zile, după voia lor, imediat ce s-a încheiat partida cu Dinamo, de pe Arena Națională. Practic fotbaliștii Craiovei care nu au fost convocați la echipele naționale au primit undă verde pentru scurte vacanțe, iar mulți dintre ei au ales să părăsească România și să se relaxeze în marile orașe ale Europei.

Portarul Laurențiu Popescu a optat pentru câteva zile romantice în Milano, acolo unde a plecat alături de partenera sa. Cei doi au împărtășit imagini atât din aeroport, cât și din centrul orașului, afișând o stare de spirit excelentă. Totuși, vacanța pentru el a fost extrem de scurtă, pentru că pentru meciul cu Turcia, de joi seară.

Revenind la jucătorii Universității Craiova, Mihnea Rădulescu s-a distrat tot în Milano, alături de iubita sa. Fotbalistul s-a fotografiat în apropiere de Duomo di Milano, la o terasă, în timp ce servea masa. La rândul său, Lyes Houri a ales să revină pentru scurt timp în Paris. Mijlocașul a postat pe rețelele de socializare o fotografie sugestivă cu celebrul Turn Eiffel, semn că profită din plin de pauza competițională.

Derby-ul Real Madrid – Atletico Madrid, urmărit din tribune de doi jucători ai Craiovei

Florin Ștefan și Alexandru Crețu au ales ca destinație Madrid pentru scurta lor vacanță, acolo unde , disputat duminică seară și încheiat cu scorul de 3-2. Cei doi au mers în capitala Spaniei alături de partenerele lor și au profitat de ocazie pentru a urmări pe viu unul dintre cele mai spectaculoase derby-uri ale Europei.

Florin Ștefan nu a ratat momentul și s-a fotografiat pe arena „galacticilor” cu un fular special dedicat confruntării, pe care erau inscripționate numele celor două rivale din Madrid. De cealaltă parte, Alexandru Crețu le-a oferit fanilor o imagine spectaculoasă din tribune, surprinzând coregrafia impresionantă realizată de suporterii lui Real Madrid cu doar câteva minute înainte de startul partidei.