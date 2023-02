Fotbaliștii Universității Craiova, băgați în ședință după eșecul cu Farul: „Am fost penibili! Poate e timpul să plece 15 jucători”

Farul a învins Universitatea Craiova cu scorul de . Un succes care readuce echipa lui Gică Hagi pe prima poziție a ierarhiei. Oltenii, în replică, pierd pentru a doua oară în 2023 în deplasare și sunt la zece puncte de lider.

Bogdan Vătăjelu își toarnă cenușă-n cap după înfrângerea cu Farul: ”Suntem o apă și-un pământ. Suntem penibili”

Farul a dominat categoric prima repriză și s-a desprins la două goluri. Decisive au fost presiunea gazdelor, dar și , care a comis penalty-ul stupid din care gazdele s-au desprins pe tabelă.

Bogdan Vătăjelu a recunoscut că după partidă Eugen Neagoe a fost extrem de nemulțumit de prestația echipei. Și spune că vinovați pentru rezultat sunt ei, jucătorii, care au fost penibili.

”Multe nu mai sunt de zis. Clar că am avut ședință. Mister este supărat pe noi. Am fost penibili, chiar dacă a doua repriză ne-am mai revenit puțin. Chiar și atunci au avut ocazii.

Chiar am fost penibili. În seara asta, începând cu mine. Îmi pare rău doar că chiar şi aşa penibili cum am fost, puteam să egalăm. Dar chiar era nedrept dacă egalam.

Atâta timp cât noi nu suntem sută la sută, sunt zile în care nu poţi să faci nimic. Am ieşit pierzători şi e păcat. Eu, cel puţin, am fost penibil.

Trebuie să băgăm capul în pământ şi să o scoatem la capăt. Numai noi o putem face. Am avut deja 3 meciuri în care pirma repriză a fost slăbuţă şi ne revenim în a doua.

Ne trezim prea târziu şi nu mai avem acel noroc să scoatem un egal. Dacă ne prezentăm aşa, e clar că o să ne fie foarte greu cu CFR. După un meci ca ăsta, ce poţi să mai zici.

Suntem o apă şi un pământ, toată lumea ne înjură. Suntem penibili. Ok, antrenorul plăteşte pentru că este o singură persoană. Poate ar trebui să se renunţe la 15 jucători şi să nu mai plătească un singur om”, a fost concluzia lui Vătăjelu după joc.

Dan Nistor: ”Am văzut același meci ca la Botoșani”

Dan Nistor, jucătorul care a readus-o pe Universitatea în meci, consideră că s-a repetat istoria din partida cu FC Botoșani. ”Parcă am văzut același meci ca la Botoșani. Acolo am început de la 1-0 pentru gazde, aici 2-0. Practic s-a scris istoria partidei în prima repriză.

După pauză am revenit, am marcat, păcat de acele ocazii, puteam să egalăm. Și cine știe, pe final…Dar din păcate, nu am fost la nivelul care trebuia și nu cred că asta este valoarea noastră. Dacă vrem să ne batem acolo sus și să tindem pe cai mari nu trebuie să avem aceste fluctuații de formă.

Până la urmă, câți antrenori ar veni, tot noi intrăm în teren și tot noi trebuie să jucăm, să scoatem echipa de acolo de unde este.

Nu știu, sperăm ca pe viitor să nu mai facem aceste greșeli. E păcat, pentru că suporterii vin după noi. Avem condiții extraordinare, e păcat pentru ceea ce se întâmplă.

Caracterele puternice se văd în momente grele. Vom vedea cine are caracter puternic, cine nu. Eu, din punctul meu de vedere, nu mă gândesc la campionat. Mă gândesc să fim matematic în play-off. Până atunci, mai așteptăm”, a spus .