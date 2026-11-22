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Universitatea Craiova a făcut spectacol la Arad, acolo unde a învins-o pe UTA, scor 6-2, și s-a instalat confortabil în fotoliul de lider al SuperLigii. Campioana en-titre e deja cu gândul la super duelul din faza Ligii Conference League, acolo unde o va întâlni pe Brighton & Hove Albion.

Alexandru Cicâldău, avertisment după UTA – U Craiova 2-6

Universitatea Craiova e lider autoritar în SuperLiga după Oltenii sunt pe locul 1, cu 36 de puncte, cu trei mai multe decât Dinamo. Pentru echipa lui Filipe Coelho . „Trebuie să ne gândim că azi am luat cele 3 puncte, ne-am îndeplinit obiectivul, trebuie să rămânem echilibrați, chiar dacă a fost un meci cu multe goluri. UTA mereu a fost puternică pe teren propriu, au acești suporteri frumoși, au echipă bună, se va vedea asta pe viitor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a prins pe tendon, a fost o lovitură dureroasă, m-a durut din ce în ce mai tare.

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Sunt doar trei puncte, campionatul este foarte lung, echipele sunt apropiate, nu avem 10 puncte avans, ne vom întoarce la Craiova și ne vom gândi la următorul meci, cu Brighton. Sunt pe locul doi în Anglia, este o oportunitate pentru noi, jucăm împotriva unei echipe foarte bune, dar trebuie să ne bucurăm de meci și de experiență”, a declarat Alex Cicâldău, după UTA – Craiova 2-6.

Întrebarea care l-a încurcat pe Nicușor Bancu

Brighton – U Craiova are loc joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, în etapa a patra din Conference League. După primele trei runde, ambele echipe au câte 7 puncte. „Nu a fost ușor, a fost pauza echipei naționale, iar ultima dată după națională ne-am întors într-o scădere de formă. Acum ne-am mobilizat foarte bine, avem moral pentru meciul de joi.

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(N.r. – Când ați marcat ultima dată 6 goluri?) Nu-mi aduc aminte când am marcat ultima dată 6 goluri, mă bucur, putea fi scorul și mai mare, important era să câștigăm, ne bucurăm pentru cele trei puncte.

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Suntem bine acum, celelalte echipe s-au încurcat, Rapid încă nu a jucat, trebuie să o ținem tot așa. Nu știu dacă se poate ridica cineva la nivelul nostru sau nu, noi încercăm să ținem nivelul ridicat. Avem o perioadă lungă de când nu am mai pierdut, suntem o forță mare acasă, jucăm foarte bine și în deplasare.

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Ne încurajează rezultatele să jucăm mai bine de la meci la meci, se vede pe teren. Important e că am câștigat, chiar dacă în unele momente se putea și mai bine.

Eu cu Baiaram ne știm de atâta timp, ne înțelegem foarte bine când jucăm împreună, mă bucur că a dat și el gol, trece printr-o perioadă grea.

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Mergem la Brighton să încercăm să jucăm fotbalul, nu avem nimic de pierdut. Dacă vom lua bătaie, toți vor spune că era normal, dacă vom câștiga, vor spune toți că am făcut un meci mare. E frumos să nu avem nimic de pierdut, ci doar de câștigat, mergem să dăm totul și să facem un meci bun”, a declarat Nicușor Bancu.