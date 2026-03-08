Fotbaliștii Universității Craiova, gest superb pentru doamne și domnișoare de 8 Martie. Fanii le-au cerut victoria cu Rapid și eventul: „Nici nu mă gândesc la altceva!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Fanii Științei au cerut victoria cu Rapid și eventul în acest sezon

De Ziua Internațională a Femeii, atmosfera a fost una specială într-un mall din Craiova, acolo unde mai mulți tineri fotbaliști ai Universității Craiova au ieșit în mijlocul oamenilor pentru a le face o surpriză doamnelor și domnișoarelor. Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu și alți juniori ai clubului le-au oferit o mică „atenție“ și le-au transmis urări de primăvară, într-o acțiune care a atras rapid zeci de fani în jurul lor.

Luca, Mihnea și ceilalți juniori ai Universității Craiova au oferit o mică floare simbolistică și le-au urat femeilor întâlnite în mall „o primăvară frumoasă și însorită”, gest care a fost apreciat de trecători. Mulți dintre cei prezenți au profitat de moment pentru a face fotografii cu jucătorii și pentru a primi autografe pe tricouri sau eșarfe. Cei mai entuziasmați au fost copiii, care s-au strâns rapid în jurul tinerilor fotbaliști ai Craiovei pentru câteva poze și câteva momente de bucurie.

Evenimentul nu a trecut neobservat nici de suporterii echipei, mai ales că în aceeași zi . Mai mulți bărbați care treceau prin zonă s-au oprit special pentru a-i încuraja pe jucători înaintea partidei.

„În seara asta câștigăm cu Rapid, nici nu mă gândesc la altceva. Mult noroc să aveți, băieți“, le-a transmis unul dintre suporteri.

Un alt fan al Universității Craiova a fost chiar mai optimist în privința sezonului: „Bătem Rapidul și apoi defilăm în play-off, sunteți cei mai tari. Luăm eventul anul ăsta!“.

Oltenii prind curaj înainte de play-off! Mihnea Rădulescu reia antrenamentele

În urmă cu câteva luni, Mihnea Rădulescu a suferit o accidentare cumplită. Atacantul Universității Craiova și-a rupt ligamentele încrucișate într-un derby cu FCSB. Jucătorul s-a operat, a făcut recuperare, iar acum declară că . Acesta speră să prindă meciuri până la finalul sezonului. Rămâne însă de văzut dacă va primi ok-ul din partea medicilor.

„Clar, acum staff-ul decide. E posibil să vrea să mă protejeze, să nu riște. Eu mă simt pregătit, simt că pot să joc. Am o mare foame de fotbal. Mă gândesc, normal, în primul rând la sănătatea mea. Nu e niciun fel de risc, după părerea mea. În două săptămâni revin cu echipa. Am făcut toate antrenamentele posibile”, a declarat Mihnea Rădulescu în cadrul unui eveniment dintr-un mall din Craiova.

Mihnea Rădulescu are un singur vis: titlul cu Universitatea Craiova

În plus, atacantul oltenilor își dorește din suflet să își poată ajuta colegii în acest final de sezon. Marele vis al lui Mihnea Rădulescu este să ridice un trofeu cu Universitatea Craiova și are mare încredere că anul acesta poate fi al oltenilor.

„Ăsta este principalul obiectiv, cel mai frumos cadou. Dorința mea este să ridic trofeul alături de echipa mea. Nu vreau să vorbesc despre alte echipe. Noi trebuie să ne facem treaba și să dăm 100% la fiecare meci. Acum începe adevărata bătălie. S-au înjumătățit punctele. De acum se va decide cine câștigă titlul. Am mare încredere în băieți.

E cel mai greu sentiment să mă uit la băieți cum joacă și să nu pot să fiu alături de ei. Sunt cu sufletul alături de ei și încerc să le dau energia pozitivă pe care o am. În două săptămâni încep și eu pregătirea cu echipa. Am promis ca la finalul sezonului eu să dau golul care să ne aducă trofeul”, a mai declarat Rădulescu.