Fotbaliștii Universității Craiova, în extaz după debutul de senzație al lui Mirel Rădoi: „Cu acest sistem am ajuns la națională! Mă bucur că Mister joacă așa”

U Craiova a învins-o cu 3-0 pe Zorya Luhansk și s-a calificat în play-off-ul Conference League, . Fotbaliștii „Științei” sunt entuziasmați să lucreze cu Mirel Rădoi (41 de ani).

Mirel Rădoi i-a cucerit pe fotbaliștii Universității Craiova: „I-am surprins și pe cei de la Zorya, nu se așteptau la acest sistem”

În perioada 2019-2021, Mirel Rădoi a fost selecționerul naționalei României, acolo unde a avut ocazia să lucreze cu mai mulți fotbaliști ai Universității Craiova. Printre aceștia se numără și Nicușor Bancu.

Căpitanul oltenilor, care , a avut numai cuvinte de laudă pentru legenda Stelei, ajunsă între timp în Bănie. Bancu s-a bucurat enorm de sistemul implementat de Rădoi la „Știința”, cu trei fundași centrali.

„Odată cu venirea lui Mister s-a schimbat și sistemul. Am avut altă abordare, cu un alt sistem de joc. I-am surprins și pe cei de la Zorya, nu se așteptau la acest sistem. Îmi place sistemul ăsta, îmi vine ca o mănușă, și s-a văzut azi că am și înscris.

Cu acest sistem am ajuns la echipa națională. Joc foarte bine în acest sistem și mă bucur că Mister vrea să joace așa. Să vedem dacă și în campionat vom juca așa. Dar cred că, indiferent de sistem, dacă jucam cu atitudinea asta, ne calificam oricum.

Când vine un antrenor nou, tot timpul e un declic. Dar cred că și dacă rămânea domnul Laszlo (n.r. – Balint), am fi jucat la fel și ne-am fi dorit la fel de mult să câștigăm. Când jucăm acasă, trebuie să dai totul, să îți dai viața și să alergi cât poți. Am dat cu toții tot ce am avut, chiar dacă nu mai puteam. Ne-am dat peste cap și s-a văzut acest lucru.

Mister nu a apucat să ne ceară foarte mult într-un timp atât de scurt. Abia a pregătit acest sistem. Atitudinea noastră a fost cea mai bună. Ne-a spus să jucăm fotbal de plăcere, iar rezultatul cu siguranță va fi de partea noastră.

Eu vreau în grupele Conference League. Acesta este obiectivul meu, al echipei. În ultimii ani, am făcut-o lată. Am fost eliminați în primul tur. Ne bucură că acum am trecut două tururi, dar nu este suficient. Trebuie să ținem capul în pământ, să muncim și să ajungem în grupe.

(n.r. – Despre Hapoel Beer Sheva) Știm că sunt o echipă puternică, mai ales acasă, dar vom vedea ce vom face, ce sistem vom aborda. Până atunci, trebuie să câștigăm următoarea partidă din Liga 1.

Speram să se califice și Sepsi, dar este bine și trei echipe din patru. Zic că este foarte bine. Sper să ajungem toate cele trei formații în grupele Conference League”, a spus Nicușor Bancu, la

Ștefan Baiaram: „Ne-a dat încrederea de care aveam nevoie”

Și Ștefan Baiaram a făcut un meci mare în fața Zoryei Luhansk. „Decarul” alb-albaștrilor a marcat un gol și i-a oferit un assist lui Raul Silva, cel care a deschis scorul pe „Ion Oblemenco.

„Am avut poftă de joc, ne-am dorit foarte mult să câștigăm. Ne-am dorit foarte mult de la începutul meciului să intrăm agresivi, știam că pasează foarte bine, că au jucători de calitate și nu le-am dat absolut nicio șansă.

Am vorbit între noi și am zis să alergăm până nu mai putem și când nu mai putem ridicăm mâna și lăsăm alt coleg să își facă treaba. Dar toată lumea a dat maximum în acest meci. Mister ne-a dat încrederea de care aveam nevoie”, a declarat Ștefan Baiaram, după U Craiova – Zorya 3-0.