Fotbaliștii Universității Craiova l-au supărat pe Sorin Cârțu, după 1-2 cu Sepsi: „E inacceptabil să iei gol în minutul 86 pe o breșă în axul central”        

Universitatea Craiova este cotată acum cu șansa a doua la calificarea în finala Cupei României. cu Sepsi, rezultat care l-a supărat pe președintele Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, supărat după Sepsi – U Craiova 2-1. Președintele oltenilor se mulțumea cu un rezultat de egalitate

Sorin Cârțu (66 de ani) a fost ales de fani , performanță pe care a reușit-o atât ca jucător, cât și ca antrenor. Până atunci, principalul obiectiv al oltenilor e Cupa României, obiectiv care poate fi ratat dacă nu întorc rezultatul în returul care se va juca pe 11 mai pe „Ion Oblemenco”.

„Am făcut o primă repriză slabă. Nu mă așteptam la o astfel de prestație având în vedere că era semifinala Cupei României și ne trebuia un rezultat care să ne dea mai multe speranțe pentru retur. Mai avem speranțe să accedem în finală. Mă gândesc că nu am fost într-o zi foarte bună și că trebuia să fi tras mai mult de acel 1-1.

Eu cred că e inacceptabil să iei gol în minutul 86 pe o breșă în axul central. 1-1, la starea noastră de la această partidă, era un rezultat bun. Trebuia să ne batem mai mult pentru rezultatul ăsta. Era un rezultat avantajos la cum ne-am prezentat în priam repriză.

Una peste alta, am revenit la normal în repriza a doua, dar puțin față de ce jucăm noi. Dar eu cred că putem să ne exprimăm și ca în prima repriză cu Farul sau CFR Cluj. Așa suntem noi. Putem să ne întoarcem la 180 de grade prestațiile.

Sunt și meciuri de tipul ăsta, având în vedere că am avut atâtea meciuri destul de bune. Suntem dezamăgiți de acest rezultat pentru că am bătut FCSB și CFR, în niște meciuri în care am evoluat foarte bine, dar e fotbal și se poate întâmpla. Eu zic că s-a prins o zi proastă. E un accident și putem reveni să batem la două goluri. Avem posibilitatea și la 1-0 să jucăm prelungiri. Putem exploata multe la retur”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Președintele „Științei” se teme că poate pierde calificarea în cupele europene

În cazul în care nu va lua Cupa României și va termina mai jos de locul 2, Universitatea Craiova ar fi în pericol să piardă cupele europene, dacă joacă baraj cu câștigătoarea meciului dintre locurile 7 și 8. Cârțu e total împotriva regulamentului după care se dispută Liga 1.

„Eu sunt împotriva a ceea ce înseamnă baraj. Asta nu e regulă. Regulă e când pui mâna pe minge în careu și e penalty, când ești în spatele apărării și e ofsaid. Eu nu sunt nici pentru înjumătățire.

Ați uitat când a jucat FC Botoșani sau nu știu cine în cupele europene de pe locul 9-10? În sfârșit, degeaba discutăm. Noi ne-am spus punctul de vedere, dar nimeni nu ascultă. Ei fac ce vor. Dacă are consiliere din Belgia? Cică asta e un proiect al unui belgian, pe care l-a expus ăla. Dar ei în Belgia nu facă așa ceva. Facem noi. Alora nu le organizează campionatul și l-am luat noi”, a adăugat .