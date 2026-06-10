Sport

Fotbalistul a fost interzis de FRF în România! Motivul pentru care a primit o asemenea sancțiune

Nu doar SUA interzice accesul în țară cu ocazia Cupei Mondiale. FRF a blocat un fotbalist să intre în România, însă dintr-un motiv incredibil. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
10.06.2026 | 14:47
Fotbalistul a fost interzis de FRF in Romania Motivul pentru care a primit o asemenea sanctiune
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Un fost fotbalist din SuperLiga are interzis să mai joace în România. Foto: Sport Pictures.
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Interdicție de a intra în țară din partea FRF pentru un fost fotbalist din SuperLiga. Virgile Pinson, fostul jucător de la FC Botoșani, nu mai are dreptul să desfășoare activități legate de fotbal pe teritoriul României. Din ce cauză a ajuns francezul de 30 de ani în această situație delicată, de fapt.

Virgile Pinson, interzis în România

Marcel Jacky Virgile Pinson, fostul atacant de la FC Botoșani între 2022 și 2024, este în centrul unui episod controversat. Comisia de Disciplină și Etică a FRF l-a sancționat aspru. Mai exact, jucătorul legitimat în prezent la Maccabi Bnei Reineh, Israel, a primit interzis să mai joace fotbal pe teritoriul României până când va achita o sumă de bani pe care o are restantă într-un litigiu cu Agents Team SRL, compania impresarului Mihai Joița.

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„Jucătorul Marcel Jacky Virgile Pinson se sancționează cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligației stabilite în prezenta cauză, dar nu mai mult de doi ani”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină, pe site-ul frf.ro. Conform hotărârii, sancțiunea poate rămâne în vigoare pentru o perioadă de până la doi ani.

Ce riscă Virgile Pinson

Conform regulamentului FRF, persoanele care nu respectă hotărârile definitive pronunțate de organismele competente pot fi suspendate până la plata integrală a sumelor datorate. Dacă aceleași persoane nu îndeplinesc obligațiile nici după expirarea perioadei de doi ani, pot fi chiar excluse din activitatea fotbalistică.

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Ce s-a întâmplat cu Virgile Pinson la FC Botoșani

Virgile Pinson se despărțea de FC Botoșani la începutul anului 2024. În luna octombrie a anului 2023, atacantul francez fusese acuzat că ar fi pariat ilegal, fapt ce i-a adus excluderea din lot. Deși a fost reprimit la echipa moldavă, la scurt timp s-a renunțat la serviciile sale.

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„Mulțumim, Virgile Pinson! FC Botoșani anunță încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale cu atacantul Virgile Pinson, după un sezon și jumătate petrecut pe „Municipal”, perioadă în care a bifat 40 de meciuri, marcând un gol și oferind un assist. Clubul nostru îi mulțumește lui Virgile pentru perioada petrecută alături de noi și îi dorește mult succes în viitor!”, transmitea FC Botoșani pe 13 ianuarie 2024.

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Totul a plecat de la o discuție a lui Dan Alexa cu secunzii, antrenorul de la acea vreme al lui FC Botoșani. Tehnicianul i-a informat că la pauză va schimba sistemul de joc și că-l va introduce pe Jean Armel Drole în locul lui Virgile Pinson. Ivorianul, cel dintâi jucător, se afla pe banca de rezerve și, ulterior, a mers chiar la Pinson și i-a spus la ureche că urmează să fie schimbat. La câteva secunde, Pinson a văzut cartonașul galben, după care a fost schimbat.

Ce spunea Valeriu Iftime despre Virgile Pinson

Imediat după episodul povestit mai sus, Valeriu Iftime a reacționat în toamna anului 2023, precizând că aflase de complotul care viza parierea unei sume importante pe cartonașul galben obținut de Pinson. „Vă pot spune că există o cercetare disciplinară privind cartonașul galben încasat de Pinson. Din moment ce chiar el ne-a spus că a luat în mod premeditat acel avertisment, atunci e normal să ne sesizăm.

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De ce să vrei să iei un cartonaș? Am fost avertizați că cineva a dorit să parieze 10.000 de lei la o casă de pariuri din Botoșani și că s-a acceptat o sumă mult mai mică. Eu i-am cerut președintelui nostru să sesizeze Comisia de integritate a FRF”, declara Valeriu Iftime pentru Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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