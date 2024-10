, în perioada 2015 – 2017, iar acesta a recunoscut un episod memorabil din perioada sa la campioana României, moment în care Gigi Becali a răbufnit la adresa algerianului.

Fotbalistul a recunoscut tot: “S-a întâmplat ceva cu o femeie”. Gigi Becali a răbufnit: “A intrat în hotelul FCSB, la 4 dimineața”

Fotbalistul algerian a recunoscut motivul pentru care Gigi Becali a răbufnit la adresa acestuia în 2015. După o înfrângere suferită în play-off-ul pentru Europa League, Hamroun a invitat o femeie în hotelul celor de la FCSB.

Patronul campioanei României a oferit, atunci, următoarea reacție după episodul care a avut loc la 4 dimineața: “Știți ce a făcut ăsta (n.r. se referă la Hamroun)?! A adus o gagică în cantonament! Nu știu pe unde a băgat-o.

A intrat în hotel o femeie. Când am aflat, a început să plângă. Voia să nu afle taică-su, nu altceva. Nu îl interesa de amendă sau altceva”.

În cadrul unui interviu pentru , algerian a mărturisit întregul moment și a oferit mai multe detalii. La final, fotbalistul a recunoscut că a greșit și că nu își dorea ca acel lucru să se afle, deoarece tatăl său avea probleme cu inima.

“Am pierdut cu Rosenborg acasă, 0-3, și m-am și accidentat. A fost o seară de coșmar pentru mine! Un lucru care nu mi-a plăcut la Steaua a fost că, după meci, te duceai la hotel, în cantonament. Asta m-a distrus! După meci ar trebui să mergi acasă, să te relaxezi, să-ți vezi prietenii, familia, copiii. Trebuie să scapi de presiune.

Acolo, în hotel, nu mă simțeam bine și s-a întâmplat ceva cu o femeie, dar nu am adus-o în cameră, am stat pe culoar. A stat 10-15 minute, maximum. Nu am făcut nimic. A durat 10 minute, am vorbit și femeia a plecat.

“Am fost foarte prost și am plătit pentru asta”

Am realizat că nu era ceva normal. S-a întâmplat o singură dată. Ei (n.r. cei de la FCSB) au văzut pe cameră și au crezut că am făcut cine știe ce. Era un hotel foarte mic, tot staff-ul era în lobby și a văzut tot. S-a făcut mare tam-tam și de acolo au început problemele.

Cei din staff au văzut când femeia a trecut pe lângă ei în lobby. Am fost foarte prost, atât (n.r. râde). Nu am nicio altă explicație. Niciodată nu am mai făcut așa ceva în viața mea, la niciun club. Am fost foarte prost și am plătit pentru asta.

Becali a vorbit despre tatăl meu și vreau să spun ceva. Tatăl meu avusese atunci probleme la inimă și nu voiam să afle despre incident, ca să nu-l afecteze cu sănătatea. Mi-era frică doar pentru sănătatea lui, atât”, a declarat , pentru sursa citată.

44 de meciuri, 11 goluri și 7 assist-uri a punctat Hamroun în perioada sa la FCSB