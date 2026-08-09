Sport

Fotbalistul acuzat că bea apa din ghivece și florării, surprins de ce a găsit în România: „Nu mă așteptam la asta”

O prezență exotică în campionatul intern, fotbalistul acuzat de fanii din propria țară că are probleme cu alcoolul este surprins de ceea ce a găsit în România
Catalin Oprea
09.08.2026 | 12:49
Fotbalistul acuzat ca bea apa din ghivece si florarii surprins de ce a gasit in Romania Nu ma asteptam la asta
SPECIAL FANATIK
Jucătorul străin din SuperLiga a rămas surprins de ce a găsit în România. Foto: colaj Fanatik.
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În luna iunie, Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Alejandro Jesus Bran Flores (25 de ani), un fotbalist interesant din Costa Rica. Mijlocașul are un CV foarte bun, cu prezențe la echipe importante din America, dar și cu 23 de selecții la echipa națională, acolo unde a fost coleg cu un alt jucător din SuperLiga, Carlos Mora.

Alejandro Bran, fotbalistul din SuperLiga acuzat că bea apa din ghivece și florării. Ce l-a surprins în România

Bran a jucat deja două meciuri în SuperLiga României și a dezvăluit că este surprins de nivelul fotbalului autohton. „Înainte de a semna aici, am vorbit cu Mora, care mi-a spus multe despre România, așa că nu a fost greu să iau decizia de a semna aici. Intensitatea campionatului e ridicată, nu mă așteptam să fie așa, drept pentru care sunt puțin surprins”, a spus costaricanul la prima sa apariție publică de când a venit în România.

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El a mărturisit că se consideră un mijlocaș ofensiv și îl are ca idol pe Thiago Alcantara, spaniolul care a jucat la FC Barcelona, Bayern Munchen și Liverpool. Totodată, Bran a declarat că speră să prindă din nou naționala țării sale.

În luna mai a acestui an, Alejandro Bran a fost exclus din lotul echipei naționale în urma unui scandal. Mijlocașul, alături de colegii săi Kenneth Vargas și Warren Madrigal, a fost implicat într-o altercație violentă în apropierea unui bar din San Jose, capitala statului Costa Rica.

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Alejandro Bran speră să prindă din nou echipa națională

Conflictul a escaladat periculos, iar mașina noului jucător al Petrolului a fost ținta mai multor focuri de armă. Deși Federația din Costa Rica a preferat să nu ofere detalii suplimentare, i-a exclus imediat pe cei trei fotbaliști din lot. Decizia a venit chiar înaintea a două meciuri amicale de gală, cu Columbia și Anglia, disputate ca teste de pregătire înainte de startul Cupei Mondiale din 2026.

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“A fost greu pentru mine, dar ține de trecut. Sunt aici și sper să mă cheme din nou la națională, dar pentru început trebuie să joc bine aici”, s-a limitat să spună fotbalistul care a bifat 14 apariții în Major League Soccer (MLS) pentru Minnesota United, dar a jucat și șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația Burton Albion.

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Alejandro Bran Flores a adunat trofee în zona natală, fiind câștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o dată a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026). Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay.

Costaricanii spun că fotbalistul are probleme cu alcoolul

CV-ul impresionant pe care îl are nu l-a ferit însă de atacurile online ale fanilor. Atunci când și-a anunțat transferul la Petrolul, suporterii din Costa Rica l-au ironizat pe rețelele sociale, spunând despre acesta că are probleme grave atât de comportament, cât și cu alcoolul.

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Comentariile pe site-ul oficial al clubului au fost de genul: „Ascundeți apa din florării, că bețivul ăla o să ia tot alcoolul din România”, „De la cluburile din Cali, la cluburile din Romania”, „Bea până și apa din ghivece și florării. Ascundeți berile!”, „Acum nu mai e lichior în acel oraș! Să înceapă petrecerea”, „Doar ca să știți, transferați un jucător ce are probleme cu alcoolul, cu drogurile și așa mai departe. A fost dat afară de la fosta lui echipă din cauza unor probleme de disciplină”.

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