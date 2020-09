Fotbalistul anonim care îl pune în umbră pe Cristiano Ronaldo. A marcat cele mai multe goluri in 2020!

Mulți au anunțat cu surle și trâmbițe că portughezul Cristiano Ronaldo a devenit după dubla din meciul cu AS Roma cel mai bun marcator al lumii în 2020, însă starul lui Juventus a fost detronat de un fotbalist de care nu a auzit nimeni!

Deși a marcat două goluri în meciul cu AS Roma, după ce a reușit o săritură record marcă înregistrată (2,28 metri!), performanța lui Ronaldo este umbrită de un fotbalist absolut anonim: Junior Negrao.

Junior Negrao este un atacant de 33 de ani, care joacă la Ulsan Hyundai în campionatul din Coreea de Sud și a marcat cu două goluri mai mult decât starul lui Juventus Torino, conform Football Observatory, care a publicat clasamentul celor mai buni marcatori.

Cine este brazilianul care i-a luat fața portughezului Cristiano Ronaldo

Junior Negrao și-a început cariera de fotbalist senior la Corinthians, club de tradiție în Brazilia și a mai jucat la Fuguirense, dar și în Portugalia la Belenenses, sau la Lausanne-Sport în Elveția, iar din 2016 a jucat în Asia, în Thailanda și în Coreea de Sud din 2017, la Daegu și la Ulsan, unde a reușit să facă înconjurul lumii cu golurile sale, care îl fac pe Cristiano Ronaldo să transpire în plus la antrenamente.

Junior Negrao, născut în Salvador, Brazilia, are 1,87 metri și are 24 de goluri în 22 de meciuri, plus două assist-uri, iar pe 30 decembrie va împlini 34 de ani, când îi expiră și contractul cu echipa sud coreeană.

Conform transfermarkt.com, brazilianul este cotat la doar 1 milon de euro, o sumă insignifiantă dacă îl comparăm cu portughezul Ronaldo sau Lionel Messi, cea mai mare cotă de piață a jucătorului fiind cu doar 100.000 de euro peste suma actuală.

Cristiano Ronaldo cifre incredibile în 2020

Cristiano Ronaldo are un motiv în plus pentru a trage tare pe teren și la antrenamente în acest sezon, în care își poate pune în vitrină un nou trofeu, acela de cel mai bun marcator din cele 94 campionate ale lumii.

Lionel Messi este la coada clasamentului, mult în spatele celor doi și are slabe șanse să recupereze diferența de 10 goluri față de rivalul Cristiano Ronaldo, respectiv 12 față de brazilianul Junior Negrao.

Cristiano Ronaldo are totuși niște cifre incredibile în 2020, înscriind 30 de goluri în 28 de meciuri, pentru Juventus, în campionat și Champions League, dar și pentru naționala Portugaliei.

În acest clasament sunt și trei fotbaliști români, golgheterul Gabi Iancu (11 goluri), fiind doar la un gol distanță de Lionel Messi, în timp ce jucătorul Craiovei, Alex Cicâldău a marcat de zece ori în campionat.