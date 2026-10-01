Fotbalistul anunțat titular de Gică Hagi la Varșovia, chemat de polonezi la autografe!

Joi seară, delegația României a ajuns la Varșovia pentru meciul contra Poloniei din etapa a 3-a din UEFA Nations League. Înainte de conferința de presă a lui Gică Hagi, fanii polonezi l-au solicitat pe selecționer pentru autografe, dar și pe unul dintre „tricolori”, care a fost anunțat pentru prima dată titular într-un meci oficial al României.
Deși România are jucători cotați foarte bine, care joacă la echipe bune din Vest, precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu sau Dennis Man, niciunul dintre aceștia nu a prezentat interes pentru polonezi la sosirea României la Varșovia. Fanii l-au vrut pe Otto Hindrich, pe care îl cunosc din campionatul intern, fiind portarul titular al echipei Legia Varșovia.
De asemenea, suporterii țării gazdă și-au dorit să facă poze și cu Gică Hagi, care și-a rezervat câteva zeci de secunde pentru a da câteva autografe fanilor, după care s-a îndreptat spre sala de conferințe, acolo unde urma să ofere ultimele declarații înaintea meciului cu Polonia.
De cealaltă parte, Nicolae Stanciu a fost singurul jucător care a venit să facă poze cu fanii români. În jur de 10 suporteri i-au așteptat pe tricolori la hotelul din capitala Poloniei. Gică Hagi, selecționerul naționalei României, s-a oprit și el, de asemenea, pentru a da autografe suporterilor români.
Suporterii vor mai avea șansa să-l vadă pe Otto Hindrich în aceste zile, întrucât la conferința de presă Gică Hagi a anunțat că portarul Legiei Varșovia îi va lua locul lui Ionuț Radu pentru acest meci, deoarece portarul lui Celta Vigo se confruntă cu o problemă minoră la umăr.
„Prima întrebare nu era pentru meciul cu Polonia, nu? Nu de asta am venit aici? Nu să vorbim despre un jucător care a jucat deja două meciuri la echipa națională, a fost cu noi în cantonament. El acum are o jenă la umăr, nu ceva foarte grav. Nu am regretat că nu l-am folosit pe Hindrich. Radu este un portar foarte bun, dar mâine va apăra Otto Hindrich”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.