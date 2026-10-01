Fotbalistul anunțat titular de Gică Hagi la Varșovia, chemat de polonezi la autografe!

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Joi seară, delegația României a ajuns la Varșovia pentru meciul contra Poloniei din etapa a 3-a din UEFA Nations League. Înainte de conferința de presă a lui Gică Hagi, fanii polonezi l-au solicitat pe selecționer pentru autografe, dar și pe unul dintre „tricolori”, care a fost anunțat pentru prima dată titular într-un meci oficial al României.

Cine este singurul „tricolor” cu care fanii polonezi au vrut să facă poze

Deși România are jucători cotați foarte bine, care joacă la echipe bune din Vest, precum Radu Drăgușin, Andrei Rațiu sau Dennis Man, niciunul dintre aceștia nu a prezentat interes pentru polonezi la sosirea României la Varșovia. Fanii l-au vrut pe Otto Hindrich, pe care îl cunosc din campionatul intern, fiind portarul titular al echipei Legia Varșovia.

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De asemenea, suporterii țării gazdă și-au dorit să facă poze și cu Gică Hagi, care și-a rezervat câteva zeci de secunde pentru a da câteva autografe fanilor,

De cealaltă parte, Nicolae Stanciu a fost singurul jucător care a venit să facă poze cu fanii români. În jur de 10 suporteri i-au așteptat pe tricolori la hotelul din capitala Poloniei. Gică Hagi, selecționerul naționalei României, s-a oprit și el, de asemenea, pentru a da autografe suporterilor români.

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Hagi și Otto Hindrich au fost ceruți la poze de fanii polonezi

Otto Hindrich va fi portarul titular al României în meciul din Polonia

Suporterii vor mai avea șansa să-l vadă pe Otto Hindrich în aceste zile, întrucât la conferința de presă Gică Hagi a anunțat că portarul Legiei Varșovia pentru acest meci, deoarece portarul lui Celta Vigo se confruntă cu o problemă minoră la umăr.

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„Prima întrebare nu era pentru meciul cu Polonia, nu? Nu de asta am venit aici? Nu să vorbim despre un jucător care a jucat deja două meciuri la echipa națională, a fost cu noi în cantonament. El acum are o jenă la umăr, nu ceva foarte grav. Nu am regretat că nu l-am folosit pe Hindrich. Radu este un portar foarte bun, dar mâine va apăra Otto Hindrich”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.