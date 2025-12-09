Fotbalistul Barcelonei aflat în depresie, decizie radicală! Starul catalan a apelat la o metodă spirituală

ADVERTISEMENT

să-l lase o perioadă de timp pentru a se ocupa de depresia prin care trece și care-l macină.

Ronald Araujo a mers în Israel pentru a căuta liniștea spirituală

Considerată boala secolului, care afectează sute de milioane de oameni, depresia poate ajunge la oricine, chiar și la sportivi de înaltă performanță. Fotbalistul uruguayan al celor de la Barcelona, Ronald Araujo, care a evoluat aproape meci de meci până de curând, a fost sincer cu staff-ul echipei și a vorbit despre problemele pe care le are la nivel mental.

La auzul acestor dificultăți ale jucătorului, Hansi Flick nu a ezitat și a fost alături de sud-american, căruia i-a oferit tot sprijinul său. Tehnicianul neamț chiar a vorbit într-o conferință de presă de nevoia pe care fundașul central o are de a fi lăsat să aibă liniște pentru că trece printr-o perioadă dificilă, anunțând totodată că nu va face parte din lotul grupării pentru o perioadă de timp.

Barcelona a fost informată de decizia luată de jucător

Barcelona are un meci cu Frankfurt, în grupa principală din Champions League, însă după cum se știe Araujo nu face parte din lot. Jucătorul a luat decizia de a merge în Israel, la Tel Aviv, pentru a „se încărca la nivel spiritual” și pentru a se „redescoperi”. Acesta vrea să fie din nou puternic din punct de vedere mental și să revină în lotul Barcelonei mai puternic și mai competitiv.

Araujo este recunoscut ca fiind un credincios dedicat și a anunțat clubul de deplasarea pe care a făcut-o, iar aceștia îl susțin pe deplin. El urmează să viziteze mai multe biserici și locuri cu o puternică istorie spirituală din Israel, mai precizează . Revenirea sa în Spania nu se știe când va fi exact, însă cel mai probabil el va fi disponibil pentru a juca din nou din luna ianuarie, după perioada sărbătorilor.

Barcelona, perioadă foarte bună

Barcelona a avut perioade de formă mixte, spre deosebire de sezonul trecut în care constanța a fost unul dintre argumentele principale pe care trupa lui Hansi Flick s-a bazat. În acest sezon catalanii au pierdut meciul cu Real Madrid și se părea că „Galacticii” vor fi favoriți la câștigarea campionatului, însă lucrurile s-au schimbat destul de repede.

, cu un avans de 4 puncte față de marea rivală, care traversează o formă slabă. Real Madrid a pierdut ultimul meci din campionat, 0-2, acasă, cu Celta Vigo, în timp ce catalanii au bătut convingător pe Real Betis, 5-3, într-o partidă ce a fost disputată în deplasare de trupa blaugrana.