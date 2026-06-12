Fotbalistul Barcelonei va pleca de la echipă în această vară: „Oferte din Europa și Arabia Saudită”

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Barcelona vrea să finalizeze cât mai rapid lotul pentru următorul sezon. și caută soluții pentru postul de atacant, însă campioana Spaniei „punctează” și la capitolul plecări. Nemulțumit de minutele primite din partea lui Hansi Flick, mijlocașul Marc Casado (22 de ani) și-a dat acordul și ar urma să plece de la echipă, mai multe formații fiind interesate.

Marc Casado pleacă de la Barcelona. Ce echipe sunt interesate de mijlocașul spaniol

Mijlocul terenului este foarte aglomerat la Barcelona, nu mai puțin de 7 jucători luptându-se pentru 3 posturi. În acest context, Marc Casado a decis că trebuie să plece de la echipă pentru a prinde minute, după un sezon în care a evoluat puțin, Hansi Flick preferând alte soluții, precum Gavi sau Marc Bernal, fotbaliști care au revenit pe gazon după accidentări grave.

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Conform , Marc Casado și-a dat acordul și ar urma să plece, iar Barcelona solicită 25 de milioane de euro în schimbul său. Mutarea ar putea să se concretizeze până la finalul acestei luni. „Agentul jucătorului (n.r. Jorge Mendes) lucrează la un posibil transfer de ceva timp. El ia în considerare în acest moment două oferte: una de la un club din Europa și una din Arabia Saudită.

Ambele cluburi și-au exprimat interesul pentru jucător și ar fi dispuse să plătească o sumă care să îi satisfacă pe cei de la Barcelona”, au notat ibericii. Marc Casado a debutat la prima echipă a Barcelonei în 2022 și are 75 de prezențe în tricoul blaugrana. Mijlocașul a cucerit alături de catalani două titluri în La Liga, o Cupă și două Supercupe. În 2024, Casado a debutat la naționala mare a Spaniei, pentru care a evoluat în două meciuri.

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Barcelona, out din lupta pentru Bernardo Silva

, iar impresarul portughezului, Jorge Mendes, l-a propus pe acesta Barcelonei. Din câte se pare însă, mutarea are șanse mici de a se concretiza, deoarece catalanii nu sunt dispuși să îi ofere un salariu foarte mare lui Silva, ținând cont de situația actuală.

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„Clubul nu va plăti un jucător care ar fi o rezervă de lux ca și cum ar fi vedeta echipei. Deco a exprimat foarte clar existența acestei limite. Barcelona nu este dispusă să-i ofere un salariu mai mare decât cel al mai multor jucători din lotul actual. Și acolo s-a prăbușit totul”, a precizat sursa menționată anterior.

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De această situație a profitat Real Madrid. Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano, Real Madrid l-a convins pe Bernardo Silva cu un contract pe două sezoane pentru a semna cu gruparea de pe Santiago Bernabeu.