Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua Mangaliei. Foto

Alex Florin Macarencu, fotbalistul echipei AS Unirea Topraisar, ce evoluează în Liga a 5-a din România, pe Șoseaua Mangaliei din Județul Constanța

ADVERTISEMENT

Accident grav pe Șoseaua Mangaliei! Un fotbalist beat și drogat a lovit mortal un pieton

Un fotbalist ce evoluează în liga a 5-a din România, la echipa AS Unirea Topraisar, din județul Constanța, a provocat un accident extrem de grav pe Șoseaua Mangaliei în noapte dintre duminică, 10 august și luni, 11 august, în jurul orei 02:10. Sportivul

În urma accidentului, mașina pe care o conducea a lovit un bărbat în vârstă de 57 de ani pentru care impactul a fost fatal, iar la puțin timp a fost declarat decedat. Alex Florin Macarencu a părăsit imediat locul faptei, însă a fost adus ulterior la audieri.

ADVERTISEMENT

În urma analizelor de laborator, Macarencu a fost găsit pozitiv la mai multe substanțe psihoactive prezente în sânge, dar și cu o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur în sânge, conform celor de la .

Fotbalistul va fi prezentat în cursul zilei de mâine, 12 august, la Parchetul de lângă Judeecătoria Constanța în vederea sesizării instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă. Când a ieșit de la audieri, Macarencu era încătușat și cu gluga pe întreaga față pentru a se feri de camerele jurnaliștilor. Făptașul nu a dorit să ofere nicio declarație.

ADVERTISEMENT

Comunicatul emis de IPJ Constanța

„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarat decedat.

ADVERTISEMENT

Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge. În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de IPJ Constanța.