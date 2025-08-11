Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua Mangaliei. Foto

Sport

Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua Mangaliei.

Un fotbalist din România a provocat un accident de mașină grav, lovind mortal un pieton. Sportivul a fost testat pozitiv atât cu alcool, cât și cu droguri
FANATIK
11.08.2025 | 20:56

breaking news
Un fotbalist din România a lovit mortal un pieton după ce s-a urcat la volan beat și drogat. Foto: Colaj FANATIK

Alex Florin Macarencu, fotbalistul echipei AS Unirea Topraisar, ce evoluează în Liga a 5-a din România, a produs un accident mortal pe Șoseaua Mangaliei din Județul Constanța



Un fotbalist ce evoluează în liga a 5-a din România, la echipa AS Unirea Topraisar, din județul Constanța, a provocat un accident extrem de grav pe Șoseaua Mangaliei în noapte dintre duminică, 10 august și luni, 11 august, în jurul orei 02:10. Sportivul s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice și a altor substanțe interzise.

În urma accidentului, mașina pe care o conducea a lovit un bărbat în vârstă de 57 de ani pentru care impactul a fost fatal, iar la puțin timp a fost declarat decedat. Alex Florin Macarencu a părăsit imediat locul faptei, însă a fost adus ulterior la audieri.

În urma analizelor de laborator, Macarencu a fost găsit pozitiv la mai multe substanțe psihoactive prezente în sânge, dar și cu o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur în sânge, conform celor de la Focuspress.ro.

Fotbalistul va fi prezentat în cursul zilei de mâine, 12 august, la Parchetul de lângă Judeecătoria Constanța în vederea sesizării instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă. Când a ieșit de la audieri, Macarencu era încătușat și cu gluga pe întreaga față pentru a se feri de camerele jurnaliștilor. Făptașul nu a dorit să ofere nicio declarație.

Poză de la locul accidentului. Foto: Focuspress.ro
Poză de la locul accidentului. Foto: Focuspress.ro

Comunicatul emis de IPJ Constanța

„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarat decedat.

Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul a fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea polițiștilor. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, șoferul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Topraisar.

Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a substanțelor din sânge. În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul emis de IPJ Constanța.

