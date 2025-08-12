Sport

Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina

Ies la iveală noi dezvăluiri despre fotbalistul român care a ucis un pieton în urma unui accident pe Șoseaua Mangaliei. Și-a abuzat fizic fosta soție și a încercat s-o calce cu mașina
12.08.2025 | 19:16
Fotbalistul beat si drogat care a omorat un pieton era un pericol public de dinainte de accident A incercat sasi calce si sotia cu masina
Alex Florin Macarencu, fotbalist de Liga a 5-a care a provocat un accident mortal, a avut probleme cu legea și în trecut. Foto: Colaj FANATIK

Alex Florin Macarencu a fost la volanul unui autoturism care a lovit mortal un bărbat în vârstă de 57 de ani în urma unui accident grav pe Șoseaua Mangaliei. Inculpatul, depistat pozitiv la alcool și substanțe interzise, nu este la prima abatere. Fotbalistul de Liga a 5-a avea antecedente cu fosta sa soție.

Noi dezvăluiri despre Alex Florin Macarencu. Fotbalistul din Liga a 5-a a încercat să-și lovească fosta soție cu mașina

În vârstă de 28 de ani, Alex Florin Macarencu a fost trimis în judecată în trecut pentru violență domestică, violare de domiciliu și distrugere. El a pătruns fără permisiune în locuința fostei sale soții, pe care a abuzat-o fizic.

„Inculpatul, la data de 22.10.2023 în jurul orei 03.00, a avut un conflict verbal, urmat de unul fizic cu soția acestuia, lovind-o pe aceasta din urmă cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni evaluate la 3-4 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violență în familie”, au fost acuzațiile anchetatorilor.

Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ un an și jumătate el a încercat să o calce pe fosta sa parteneră de viață cu mașina în timp ce femeia se afla în stația de autobuz, însă impactul a fost evitat în ultimul moment:

„La data de 24.02.2024, în timp ce conducea autoturismul marca Seat, de culoare verde, cu numărul de înmatriculare YYXX pe drumul național DN 38 a simulat faptul că o va lovi cu mașina pe numita care se afla pe acostamentul aferent staţiei de autobuz, situate în apropierea Liceului Tehnologic Topraisar, faptă interpretată drept o ameninţare cu lovirea sau chiar cu moartea, de natură să-i provoace acesteia o profundă stare de temere”, se explică în acuzațiile aduse lui Macarencu.

Alex Florin Macarencu riscă o pedeapsă severă

Fotbalistul legitimat la echipa AS Unirea Topraisar din județul Constanța a săvârșit mai multe fapte grave, pentru care poate sta ani buni după gratii. Alex Florin Macarencu este acuzat pentru ucidere din culpă, conducerea de autoturisme sub influența drogurilor și a alcoolului, dar și părăsirea locului accidentului.

După analizele de laborator efectuate în urma accidentului, Macarencu a fost depistat cu o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur în sânge și a ieșit pozitiv la mai multe substanțe psihoactive.

