Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina

în urma unui accident grav pe Șoseaua Mangaliei. I nu este la prima abatere. Fotbalistul de Liga a 5-a avea antecedente cu fosta sa soție.

Noi dezvăluiri despre Alex Florin Macarencu. Fotbalistul din Liga a 5-a a încercat să-și lovească fosta soție cu mașina

În vârstă de 28 de ani, Alex Florin Macarencu a fost trimis în judecată în trecut pentru violență domestică, violare de domiciliu și distrugere. El a pătruns fără permisiune în locuința fostei sale soții, pe care a abuzat-o fizic.

„Inculpatul, la data de 22.10.2023 în jurul orei 03.00, a avut un conflict verbal, urmat de unul fizic cu soția acestuia, lovind-o pe aceasta din urmă cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni evaluate la 3-4 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violență în familie”, au fost acuzațiile anchetatorilor.

Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ un an și jumătate el a încercat să o calce pe fosta sa parteneră de viață cu mașina în timp ce femeia se afla în stația de autobuz, însă impactul a fost evitat în ultimul moment:

„La data de 24.02.2024, în timp ce conducea autoturismul marca Seat, de culoare verde, cu numărul de înmatriculare YYXX pe drumul național DN 38 a simulat faptul că o va lovi cu mașina pe numita care se afla pe acostamentul aferent staţiei de autobuz, situate în apropierea Liceului Tehnologic Topraisar, faptă interpretată drept o ameninţare cu lovirea sau chiar cu moartea, de natură să-i provoace acesteia o profundă stare de temere”, se explică în acuzațiile aduse lui Macarencu.

Alex Florin Macarencu riscă o pedeapsă severă

Fotbalistul legitimat la echipa AS Unirea Topraisar din județul Constanța a săvârșit mai multe fapte grave, pentru care poate sta ani buni după gratii. Alex Florin Macarencu este acuzat pentru ucidere din culpă, conducerea de autoturisme sub influența drogurilor și a alcoolului, dar și părăsirea locului accidentului.

După analizele de laborator efectuate în urma accidentului, Macarencu a fost depistat cu o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur în sânge și a ieșit pozitiv la mai multe substanțe psihoactive.