Fotbalistul care a debutat în mileniul trecut a semnat un nou contract! Va juca tot în prima ligă

Portarul brazilian Fabio, în vârstă de 45 de ani, a semnat un nou contract cu Fluminense, care a decis prelungirea angajamentului său pe încă doi ani. El este cel mai în vârstă fotbalist activ la nivel de primă ligă.

Fabio a debutat la seniori în 1998

iar noul contract îi va oferi posibilitatea de a fi primul fotbalist din istorie cu peste 1500 de meciuri jucate.

Fabio și-a început cariera la seniori în mileniul trecut, mai precis în 1998. El a jucat ințial la União Bandeirante Futebol Clube, în liga a treia și debutat în prima ligă braziliană la Vasco da Gama, în 2001.

După patru ani petrecuți acolo, Fabio s-a mutat la Cruzeiro, unde avea să-și petreacă cea mai mare parte a carierei. A jucat acolo până în 2021, adunând 957 de meciuri pentru echipa din Belo Horizonte.

Fabio a ajuns la Fluminense abia în 2022, după retrogradarea celor de la Cruzeiro. El ar putea purta tricoul echipei din Rio de Janeiro până la vârsta de 47 de ani.

Are peste 500 de meciuri fără gol primit

În ultimul sezon, brazilianul a fost singurul jucător din campionatul său care a disputat toate minutele posibile. Câştigător al Copa Libertadores 2023 el are în palmares, peste 500 de meciuri fără să primească niciun gol.

Vara trecută, Fabio a depășit recordul lui Peter Shilton. Legendarul portar englez a jucat 1.387 de meciuri, într-o carieră incredibilă care s-a întins pe 32 de ani.

Tot în 2025, Fabio a devenit cel mai bătrân jucător din lume, care a jucat într-un meci dintr-o primă ligă națională. El l-a depășit pe fundașul Nasiruddin Chowdhury din Bangladesh, care a jucat într-un meci din Bangladesh Premier League, la vârsta de 44 de ani și 219 zile.

N-a jucat niciodată pentru Brazilia

„Fabio a scris aici aceste poveşti care par deja scrise. A ajuns la Fluminense la 41 de ani, după o carieră plină de succese. Contrar tuturor aşteptărilor, a jucat meci de meci, a câştigat titluri, a doborât recorduri şi, în 2025, a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în istoria acestui sport. Şi unul dintre cei mai buni portari din lume”, a scris Fluminense, celebrând noul contract al veteranului său.

Deși a făcut parte din lotul echipei naționale în trecut, Fabio nu a debutat niciodată în echipa de seniori a Braziliei. Are câteva selecții la naționalele U17, U20 și U23 ale Selecao. Din cauza vârstei, cota sa de piață este de numai 75.000 de euro, dar la un moment dat el a valorat 3,5 milioane de euro.