Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de noapte mi-am pierdut cariera”

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Un urmă cu aproape un deceniu, antrenorul lui FCSB de la acea vreme, Laurențiu Reghecampf, trimitea în teren, într-un meci cu Poli Iași, un jucător considerat a fi de mare perspectivă. Din păcate, destinul acestuia nu a fost cel visat de el și de cei care aveau încredere în acesta. Fotbalistul a dispărut rapid din prim-plan, iar viața și cariera sa au fost distruse din cauza problemelor extra-sportive.

Cine a fost Mario Mihai. Jucătorul care debuta la 17 ani la roș-albaștri și-a irosit cariera

Acum 10 ani, Mario Mihai (27 de ani) era un junior din fotbalul intern despre care se spunea că poate deveni unul dintre următorii jucători importanți ai fostei campioane FCSB. Nume mari din fotbalul nostru îl urmăreau la acea vreme. Înainte de debutul său la FCSB, Mario Mihai era remarcat de Mirel Rădoi. Mai mult, a fost dorit și de Gică Hagi la Viitorul (n.r. actuala Farul Constanța). ”Regele” fusese convins de rapoartele primite despre talentul său.

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Pe prima scenă, Mario Mihai și-a făcut debutul pe 31 august 2016. Având mare încredere în el și din dorința de a-l încuraja, Laurențiu Reghecampf (50 de ani), l-a introdus pe teren într-un FCSB – Poli Iași 1-1. A intrat în joc în minutul 89, în locul lui William Amorim (34 de ani). Din păcate, ceea ce a urmat pentru acest jucător de doar 17 ani nu a fost deloc ceea ce s-a sperat.

Anii au trecut peste Mario Mihai, iar cariera sa fotbalistică s-a distrus de la an la an. În prezent, la 27 de ani, tânărul este ”erou” negativ al uneia dintre cele mai triste povești despre încă un . Viața sa extra-sportivă l-a costat foarte scump. Nu s-a întâmplat doar pe plan profesional, ci și personal.

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Mario Mihai s-a ales cu o plângere penală pe numele său într-un scandal de violență domestică. Din cauza acestui fapt, Judecătoria Cornetu a emis chiar și măsura impunerii unui ordin de protecție împotriva sa, pentru următoarele trei luni. Fostul fotbalist de la FCSB este acuzat și și-a agresat iubita.

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Mărturii cutremurătoare făcute de fosta speranță de la FCSB: ”Mi-am irosit cariera din cauza drogurilor”

Din cauza acestui incident de o mare gravitate, . Aici, Mario Mihai a făcut câteva declarații de-a dreptul cutremurătoare. A povestit cum drogurile și viața sa dezordonată i-au distrus viața. Mihai s-a apărat și le-a spus magistraților că nu a agresat-o fizic pe femeia cu care are o fetiță de 4 ani. În paralel, el făcut o mărturisire șocantă despre sfârșitul carierei sale.

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”Nu mai consum droguri. Am consumat cu reclamanta. Am fost sportiv de performanță, fotbalist și din cauza drogurilor și a dorințelor reclamantei de a frecventa cluburile de noapte mi-am pierdut cariera de sportiv și am fost eliminat din liga în care jucam”, a declarat Mario Mihai, potrivit încheierii de ședință, notează .

Ce probleme a mai avut cu legea Mario Mihai

În fotbalul intern, Mario a mai jucat două meciuri oficiale la FCSB, ambele în 2017. A fost inițial integralist în Cupa României, cu Sănătatea Cluj (6-1) și apoi în campionat cu Poli Timișoara (3-0). Nu a mai primit șanse la roș-albaștrii și a fost împrumutat la echipe ca Academica Clinceni, AFC Turris, Daco-Getica sau CS Tunari. În iulie 2021 s-a retras.

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Pe plan personal, acesta a avut numeroase probleme. În afară de cazul de agresiune din prezent, mai reținem un eveniment din 2021. Atunci, fostul mijlocaș a fost oprit de polițiștii Brigăzii Rutiere din București. La testul cu aparatul DrugTest, rezultatul a ieșit pozitiv. Peste 3 ani, în 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactiv, mai notează sursa citată.