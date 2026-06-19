Sport

Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României

Tot ce trebuie să știi despre Ronaldo Webster, noul fotbalist de la Universitatea Craiova și „coșmarul” FCSB-ului în Champions League. Cum i-a impresionat pe olteni
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.06.2026 | 22:08
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semneaza pe 3 ani cu Universitatea Craiova Cine este Ronaldo Webster noul fundas al campioanei Romaniei
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Cine e Ronaldo Webster, noul transfer de la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a rezolvat un transfer foarte interesant. Oltenii au ajuns la un acord cu nord-macedonenii de la Shkendija pentru aducerea lui Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga originar din Jamaica, internațional al acestei țări, fotbalist care vine deci în Bănie pentru a crea concurență pentru Nicușor Bancu, bineînțeles în cazul în care căpitanul alb-albaștrilor ar urma să nu plece în cele din urmă în această vară.

Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș stânga de la Universitatea Craiova

În cazul în care însă acest scenariu se confirmă, există anumite șanse ca Webster să primească inclusiv șanse de titular pe acest post în sezonul viitor, în măsura în care oltenii vor dori sau nu să aducă încă un fundaș stânga în această fereastră de mercato, în contextul în care în prezent pare că ar urma ca Florin Ștefan să își încheie în scurt timp socotelile cu „leii din Bănie”.

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Revenind, există deja un acord între Universitatea Craiova și Shkendija pentru transferul lui Ronaldo Webster. Astfel, este de așteptat ca în scurt timp el să ajungă în România pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna un contract valabil pe trei sezoane cu noua campioană din SuperLiga. Internaționalul jamaican a început fotbalul în țara natală, acolo unde a jucat pentru Reno FC și Cavalier.

Ronaldo Webster a eliminat FCSB din Champions League alături de Shkendija

Ulterior, a ajuns în Macedonia de Nord, inițial la Bregalnica Stip, iar apoi la Shkendija. Alături de aceasta din urmă a reușit în sezonul trecut să elimine FCSB în turul doi preliminar din UEFA Champions League. În turul de la Skopjie, câștigat de nord-macedoneni cu scorul de 1-0, Webster a fost integralist, iar în returul de pe Arena Națională, în care tot Shkendija s-a impus, 2-1, a fost de asemenea titular, dar atunci a fost schimbat pe parcurs.

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Ronaldo Webster i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova prin mai multe aspecte. În primul rând, a atras atenția asupra lui faptul că este un fotbalist foarte rapid, „de explozie”, care posedă toate calitățile necesare pentru a se descurca foarte bine într-un sistem cu trei fundași centrali, de tipul celui folosit de olteni, respectiv 3-4-3, implementat inițial în Bănie de Mirel Rădoi și dezvoltat ulterior cu brio de Filipe Coelho.

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Ce i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova la Ronaldo Webster

De asemenea, bineînțeles că a contat foarte mult și faptul că este vorba despre un jucător cu experiență internațională. În plus, foarte importantă în această ecuație a fost și vârsta lui, 24 de ani, întrucât este de presupus că are în continuare o marjă destul de mare de dezvoltare. Toate aceste date au fost analizate atent în ultimul timp de către departamentul de scouting de la Universitatea Craiova, iar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că transferul lui Ronaldo Webster ar fi unul de bun augur pentru olteni.

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  • 600.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Ronaldo Webster pe Transfermarkt 
  • 5 selecții a adunat până în prezent Ronaldo Webster la naționala Jamaicăi, fără gol marcat
  • 22 de meciuri a jucat Ronaldo Webster pentru Shkendija în sezonul trecut, doar în campionat, fără gol marcat, dar cu 4 pase decisive
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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