Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României

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Universitatea Craiova a rezolvat un transfer foarte interesant. Oltenii au ajuns la un acord cu nord-macedonenii de la Shkendija pentru aducerea lui Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga originar din Jamaica, internațional al acestei țări, fotbalist care vine deci în Bănie pentru a crea concurență pentru Nicușor Bancu, bineînțeles în cazul în care căpitanul alb-albaștrilor ar urma să nu plece în cele din urmă în această vară.

Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș stânga de la Universitatea Craiova

În cazul în care însă acest scenariu se confirmă, există anumite șanse ca Webster să primească inclusiv șanse de titular pe acest post în sezonul viitor, în măsura în care oltenii vor dori sau nu să aducă încă un fundaș stânga în această fereastră de mercato, în contextul în care în prezent pare că ar urma ca Florin Ștefan să își încheie în scurt timp socotelile cu „leii din Bănie”.

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Revenind, Astfel, este de așteptat ca în scurt timp el să ajungă în România pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna un contract valabil pe trei sezoane cu noua campioană din SuperLiga. Internaționalul jamaican a început fotbalul în țara natală, acolo unde a jucat pentru Reno FC și Cavalier.

Ronaldo Webster a eliminat FCSB din Champions League alături de Shkendija

Ulterior, a ajuns în Macedonia de Nord, inițial la Bregalnica Stip, iar apoi la Shkendija. Alături de aceasta din urmă a reușit în sezonul trecut să elimine FCSB în turul doi preliminar din UEFA Champions League. În turul de la Skopjie, câștigat de nord-macedoneni cu scorul de 1-0, Webster a fost integralist, iar în returul de pe Arena Națională, în care tot Shkendija s-a impus, 2-1, a fost de asemenea titular, dar atunci a fost schimbat pe parcurs.

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Ronaldo Webster i-a impresionat pe prin mai multe aspecte. În primul rând, a atras atenția asupra lui faptul că este un fotbalist foarte rapid, „de explozie”, care posedă toate calitățile necesare pentru a se descurca foarte bine într-un sistem cu trei fundași centrali, de tipul celui folosit de olteni, respectiv 3-4-3, implementat inițial în Bănie de Mirel Rădoi și dezvoltat ulterior cu brio de Filipe Coelho.

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Ce i-a impresionat pe cei de la Universitatea Craiova la Ronaldo Webster

De asemenea, bineînțeles că a contat foarte mult și faptul că este vorba despre un jucător cu experiență internațională. În plus, foarte importantă în această ecuație a fost și vârsta lui, 24 de ani, întrucât este de presupus că are în continuare o marjă destul de mare de dezvoltare. Toate aceste date au fost analizate atent în ultimul timp de către departamentul de scouting de la Universitatea Craiova, iar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că transferul lui Ronaldo Webster ar fi unul de bun augur pentru olteni.

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