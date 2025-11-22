Fotbalistul care a făcut senzație la FCSB, revenire-șoc în România! Unde a ajuns să joace

Sport

Un fost fotbalist al FCSB-ului, cunoscut pentru tehnica și viziunea de joc, a semnat cu o echipă din România. Unde a ajuns să evolueze mijlocașul adulat, cândva, de fanii roș-albaștrilor.
Răzvan Scarlat
23.11.2025 | 01:16
Bucurie roș-albastră la golul lui William De Amorim cu Jogurtha Hamroun și Ricardo Boldrin, la un meci FCSB-Dinamo din 2016. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB a avut, de-a lungul timpului, jucători de calitate, care au încântat publicul. Din această categorie a făcut parte și Jugurtha Hamroun. Algerianul a jucat pentru roș-albaștri în perioada 2015 – 2017. A marcat 11 goluri în 44 de partide, după care a ajuns în Qatar, la Al-Sadd. Pentru extremă, au mai urmat câteva contracte în Orientul Mijlociu și Turcia, dar și în țara sa natală, de unde s-a și retras, anul trecut, după ce și-a încheiat contractul cu JS Kabylie. Fotbalistul a decis, totuși, să revină în fotbal și nu oriunde, ci în România.

La ce echipă din România a ajuns Jugurtha Hamroun. Va juca în Liga 3

CSO Băicoi a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, că Jugurtha Hamroun este noul jucător al echipei. Surprinzător este că echipa din Liga 3 l-a prezentat pe algerian în tricoul celor de la FCSB, club pe care l-a părăsit în 2017.

În România, Hamroun a mai evoluat pentru Oțelul Galați, înainte de să ajungă la FCSB. La CSO Băicoi, fotbalistul, care a impresionat în principal prin tehnica sa, va fi antrenat de Valentin Lazăr, fost fotbalist al lui Dinamo.

Jogurtha Hamroun, prezentat de CSO Băicoi în tricoul FCSB-ului
Jogurtha Hamroun, prezentat de CSO Băicoi în tricoul FCSB-ului. Sursa foto: Facebook CSO Băicoi

Ce a postat CSO Băicoi pe Facebook

Pe Facebook, CSO Băcoi i-a făcut o amplă prezentare lui Jugurtha Hamroun, echipa din Liga 3 fiind convinsă că a dat lovitura pe piața transferurilor.

CSO Băicoi a ajuns la un acord cu experimentatul jucător Jugurtha Hamroun. Un fotbalist cunoscut pentru tehnica sa fină, creativitatea din joc și calitatea pe care o aduce în benzile terenului. Hamroun evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru dribling, viteză și execuții spectaculoase.

De-a lungul carierei, Hamroun a avut evoluții remarcabile la mai multe cluburi importante. A activat 2 ani în Liga 1 la FCSB. S-a remarcat prin aport ofensiv constant și goluri decisive. Ulterior, și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel în fotbalul din Orientul Mijlociu. A evoluat în Qatar la Al-Sadd, Qatar SC și Al-Khor SC, iar apoi în Turcia, la Samsunspor, unde a confirmat încă o dată calitățile sale de jucător ofensiv complet.

Cu experiență internațională vastă și un stil de joc spectaculos, Hamroun vine la CSO Băicoi pentru a aduce plus de valoare, maturitate în joc și un aport ofensiv considerabil în sezonul ce urmează.

Mult succes în tricoul alb-albastru, Jugurtha!”, este mesajul postat de CSO Băicoi pe Facebook.

