Fotbalistul care a încântat la Rapid se întoarce în SuperLiga! Destinație extrem de surprinzătoare

, în special de către suporteri, în primul rând pentru stilul său spectaculos de joc. Nu în puține rânduri, fotbalistul francez a impresionat prin abilitățile sale tehnice, în general desfășurate în regim de viteză, dar și prin execuțiile surprinzătoare, pase sau șuturi de la distanță în principal.

ADVERTISEMENT

Jayson Papeau, fostul fotbalist de la Rapid, revine în Superliga! A semnat deja cu Unirea Slobozia

El a ajuns la Rapid în iulie 2022, fiind transferat din Polonia, de la Warta Poznan, în schimbul sumei de 200.000 de euro, după ce anterior mai evoluase în țara natală, pentru Amiens și Chambly. , iar acum a ajuns la un acord pentru revenirea în Superliga.

În prezent în vârstă de 29 de ani și cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro, fotbalistul ofensiv de bandă stângă cu origini în Guadelupa a semnat deja contractul cu noua echipă, Unirea Slobozia, una dintre revelațiile de până acum din actualul sezon de Superliga. Astfel, Papeau este așteptat în țară în cursul zilei de joi pentru a începe pregătirile sub comanda antrenorilor Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către un oficial al clubului din Ialomița, respectiv directorul sportiv Marian Nohai.

ADVERTISEMENT

„De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui”, a spus el, potrivit

Cum a fost convins Papeau să se întoarcă în România. Merge înapoi la Rapid în vară?

Toate detaliile în acest sens au fost oferite de către Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, cu ocazia unei reacții acordate de el pe seama acestui subiect pentru De asemenea, cu aceeași ocazie, el a vorbit și despre posibilitatea ca fotbalistul să revină în Giulești în scurt timp, poate chiar la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

„El a semnat de luni. Noi nu am vrut să anunțăm momentan nimic. Au mai fost cazuri în care a picat. Dar e semnat totul. Noi am fost în discuții de 3 săptămâni. A contat și locul nostru în clasament. Ni l-a propus impresarul Mihai Joița. Am avut discuții cu el și impresarul lui. Noi am spus ce condiții avem, ce salariu putem oferi.

ADVERTISEMENT

A contat foarte mult locul nostru în clasament. Apoi au contat discuțiile pe care jucătorul le-a avut cu Jean Vlădoiu și cu Andrei Prepeliță, apoi cu directorul sportiv Marian Nohai. Un merit destul de mare l-a avut staff-ul împreună cu Marian pentru acest transfer. Financiar nu a fost vreo problemă pentru că el a vrut să revină să joace în România.

Din vară probabil că vrea să ajungă să joace pentru un club care să se bată la titlu, de ce nu Rapid din nou? Zic, nu știu. Poate va rămâne la noi”, a spus Lemnaru.