Sport

Fotbalistul care a înscris un gol superb la Cupa Mondială a fost condamnat la închisoare în 2024! Cum s-a soluționat cazul

Fotbalistul care a marcat primul gol al Egiptului la Cupa Mondială din acest an are un trecut controversat. În 2024, acesta era condamnat la închisoare.
Bogdan Mariș
15.06.2026 | 23:56
Fotbalistul care a inscris un gol superb la Cupa Mondiala a fost condamnat la inchisoare in 2024 Cum sa solutionat cazul
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Emam Ashour (28 de ani), marcatorul Egiptului de la Cupa Mondială, a fost condamnat la închisoare în 2024. FOTO: Profimedia
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Emam Ashour (28 de ani) a marcat primul gol al Egiptului la Cupa Mondială din acest an, în partida contra Belgiei de la Seattle. Fotbalistul african are un trecut controversat, fiind condamnat la închisoare în 2024 după ce a fost acuzat că a agresat un agent de pază. De asemenea, chiar în acest an, mijlocașul a fost suspendat și amendat de clubul său, Al Ahly, după ce nu s-a deplasat alături de echipă pentru un meci în străinătate.

Starul Egiptului de la Cupa Mondială, condamnat la închisoare în 2024! Cum s-a soluționat cazul

Emam Ashour a primit o pedeapsă de șase luni de închisoare în noiembrie 2024 după ce tribunalul din orașul Sheikh Zayed a decis să accepte apelul făcut de procurori împotriva achitării sale. Condamnarea a sosit după ce fotbalistul a avut un conflict cu un agent de pază în incinta unui mall. Fotbalistul a negat faptul că l-ar fi agresat pe agent, afirmând că acesta a căzut la pământ după o neînțelegere privind un telefon.

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Conform egyptindependent.com, fotbalistul a afirmat că a ajuns la fața locului după ce a primit un apel din partea soției, care i-ar fi spus că un grup de tineri a hărțuit-o și agenții de pază nu au intervenit. Apoi, Ashour a susținut că a smuls telefonul din mâinile agentului de pază, deoarece acesta l-ar fi filmat. Până la urmă, internaționalul egiptean nu a fost trimis la închisoare, deoarece a ajuns la un acord cu victima, care a inclus și o compensație financiară.

Emam Ashour, suspendat de propriul club în 2026

O altă controversă s-a produs chiar în luna ianuarie a acestui an, când Ashour a fost suspendat și amendat de formația la care evoluează, Al Ahly. Fotbalistul nu a călătorit alături de echipă în Tanzania pentru un meci din CAF Champions League contra celor de la Young Africans, iar clubul l-a suspendat pentru două săptămâni și l-a amendat cu 1.5 milioane de lire egiptene (aproximativ 25.800 de euro). Ashour s-a antrenat separat în acea perioadă și nu a evoluat în meciurile oficiale ale echipei.

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Al Ahly este a patra formație din Egipt la care evoluează fotbalistul, după Ghazl El Mahalla, Haras El Hodoud și Zamalek. În 2023, acesta a avut și o scurtă experiență în Europa, la formația daneză Midtjylland. Ashour evoluează din 2021 la naționala de seniori a Egiptului, pentru care a strâns 30 de selecții, iar golul superb marcat în meciul cu Belgia de la Cupa Mondială, cu un șut de la marginea careului după o pasă oferită de Mohamed Salah, este primul al său la națională. Egiptul face parte din grupa G, în care va mai înfrunta naționalele din Iran și Noua Zeelandă.

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