Fotbalistul care a interzis trofeul României în vară, debut pentru naționala de 766 de milioane de euro

ce a fost organizat de țara noastră a adus o evoluție bună pentru tricolorii conduși de Ion Marin, , însă acolo au dat de Olanda, formație ce s-a dovedit a fi prea puternică. Unul dintre jucătorii ce au făcut ca scorul final să fie unul nefast pentru România a fost Kees Smit.

Fotbalistul care impresiona în România, ascensiune impresionantă. Performanța atinsă de MVP-ul EURO U19

Mijlocașul central al celor de la AZ Alkmaar a avut o prestație remarcabilă în toate partidele din turneu, iar excepție nu a făcut nici confruntarea cu România, din faza semfinalelor. Acesta a marcat golul al doilea al batavilor și a pasat decisiv pentru a 3-a reușită, semnată de Sliti. De altfel, conform notelor primite după finalul partidei, acesta a și fost ales ca fiind cel mai bun jucător de pe teren pentru prestația avută.

Acesta și-a continuat ascensiunea formidabilă și a devenit om de bază pentru cei de la AZ Alkmaar, echipă care se luptă pentru primele locuri din Eredivisie, fiind momentan pe poziția a 6-a în clasament. Kees Smit are până acum jucate 22 din cele 28 de partide ale stagiunii pentru gruparea sa și în iarnă chiar au fost speculații intense cu un posibil transfer al său la una dintre marile puteri ale Europei, însă în cele din urmă a preferat să mai stea până în vară la AZ.

Kees Smit a fost ales MVP-ul turneului EURO U19 din vară.

Kees Smit a debutat pentru naționala Olandei la doar 20 de ani

Creșterea lui Kees Smit a fost remarcată și de Ronald Koeman, selecționerul naționalei Olandei, care l-a chemat pentru partidele amicale cu Norvegia și Danemarca, iar cu acest prilej i-a oferit și debutul mijlocașului. Batavul a început din primul minut duelul cu Norvegia și astfel a înregistrat prima sa apariție pentru echipa națională la nivel de seniori, după ce a bifat prezențe la toate echipele de juniori.

Acum specialiștii anticipează că sunt șanse bune ca selecționerul Ronald Koeman să-l aleagă în lotul final pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, mai ales că la nivel de talent este comparat cu Luka Modric și Kevin De Bruyne, având calități ce aduc aminte de cei doi mijlocași.

De altfel, interesul pentru semnătura sa a crescut enorm în ultimul an, iar inclusiv Real Madrid, Manchester City sau PSG sunt pe urmele sale și ar fi gata să facă oferte uriașe, la nivelul zecilor de milioane de euro, pentru a-l lua de la AZ Alkmaar.

