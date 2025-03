Fotbalistul care a intrat în istoria FCSB are o afacere de milioane de euro la granița cu Ungaria! ”Am investit ceva bani!”

Intrat în istoria FCSB după ce a marcat 6 goluri într-un meci cu Pandurii Târgu Jiu disputat în 2014, fostul fotbalist Claudiu Keșeru și acum se ocupă de afacerea pe care o are la Oradea, orașul său natal.

Afacere de succes al fostului fotbalist de la FCSB

Revenit în țară, Claudiu , însă își împarte timpul între treburile de la clubul din Liga 2 și minihotelul Solay pe care îl deține și cu care se mândrește foarte tare.

”Este deschis din 2017. Investiția se ridică la câteva milioane de euro, dar nu vreau să dau cifre exacte. Mi-a venit ideea atunci când am fost la Hunedoara, la nunta unui prieten apropiat din Franța. Am văzut ceva asemănător, era mult mai rustic.

Ulterior, mi-a rămas în minte. Iar când am început să lucrăm aici, mi-am dorit să-l duc la un alt nivel, încât să creez un context în care lumea simte că este prețul corect și calitatea superioară”, a declarat Keșeru, pentru .

Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Keșeru

Fostul internațional în vârstă de 38 de ani a explicat care sunt principiile sale în afaceri și cum a reușit să-și mențină în mare parte personalul chiar și în perioada extrem de dificilă de pandemie.

”Am încercat să aduc toate principiile mele ca om, să le aduc aici în business, în colectiv. Am oameni care sunt aici de 5-6-7 ani, chiar de când s-a deschis. Îmi place să existe continuitate cu oameni de valoare. Nu m-am focusat pe recuperarea investiției.

Am modernizat mereu. Nu am așteptat să intre pe un trend descendent ca să renovez. E puțin cam târziu atunci când o faci în acel moment. Am încercat să fac lucrurile treptat, până când ajung așa cum îmi doresc eu. Cu aceste construcții existente, sunt aproape de nivelul maxim pe care mi l-am dorit.

Am încercat să le arăt oamenilor mei că sunt respectați. Să le asigur niște venituri care să le poată permită să rămână… și au rămas. Am pierdut foarte puțini oameni în pandemie, adică nu mi-au plecat mulți”, a spus Claudiu Keșeru.

Hotelul Solay din Oradea este cotat la 3 stele și are 15 camere dotate cu seif, balcon și birou, iar unele dintre ele au și cadă de spa. Clienții se pot bucura de o terasă cu piscină, restaurant, sală de evenimente, dar există și un spațiu pentru nunți și petreceri în aer liber. Prețul pe noapte al unei camere este puțin peste 300 de lei.