Sport

Fotbalistul care a petrecut un deceniu în SuperLiga a ajuns într-o situație de necrezut: „A pierdut tot! Boschetar”

Dezvăluiri uluitoare despre un fost jucător cu 140 de meciuri în prima divizie. Acesta a ajuns într-o situație dramatică după finalul carierei de fotbalist.
Bogdan Mariș
14.12.2025 | 15:15
Fotbalistul care a petrecut un deceniu in SuperLiga a ajuns intro situatie de necrezut A pierdut tot Boschetar
ULTIMA ORĂ
Fostul jucător din Superliga a ajuns într-o situație extrem de dificilă. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Alexandru Forminte (43 de ani), fostul căpitan al celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, s-a aflat într-o situație dramatică după finalul carierei de fotbalist. Conform fostului său coechipier de la Ceahlăul, Sebastian Chitoșcă, acesta ar fi rămas pe străzi, fiind părăsit de soție și familie.

Fostul căpitan din Superliga a ajuns într-o situație dramatică

Sebastian Chitoșcă a dezvăluit că Alexandru Forminte a ajuns într-o situație extrem de dificilă după ce și-a încheiat cariera de fotbalist în 2015. Din fericire, acesta și-ar fi revenit între timp. „Îți mai zic despre un fotbalist din Liga 1, te crucești, coleg cu mine, pe care îl știam cu familie, cu bani, mereu ne împrumutam de bani de la el.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, l-am găsit cu un om care era boschetar, bea… mi-a cerut un leu… Alex Forminte… Înnebunești! Tot de la alcool. L-a lăsat femeia, familia, tot, a pierdut tot din cauza alcoolului și era boschetar la un moment dat. Acum am înțeles că e bine”, a declarat fostul jucător de la FCSB, conform iamsport.ro.

Cine este Alexandru Forminte

Născut la Piatra Neamț, Alexandru Forminte a fost un jucător foarte important la formația locală Ceahlăul, pe care a reprezentat-o timp de 12 ani atât în prima ligă, cât și în divizia secundă. Acesta a strâns 140 de prezențe în Liga 1, marcând și 4 goluri în prima divizie.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

În liga a doua, Forminte a evoluat în 107 partide pentru Ceahlăul, punctând de 9 ori. Ultimul meci disputat de fundaşul central în Liga 1 a fost CS Turnu Severin – Ceahlăul 1-1, în septembrie 2012. După ce a părăsit gruparea din Piatra Neamț, acesta a mai evoluat pentru Dunărea Giurgiu și Callatis Mangalia înainte de a se retrage în 2015, la vârsta de 32 de ani.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Petrolul – U Cluj începe la ora 15:30. Cum...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Petrolul – U Cluj începe la ora 15:30. Cum arată echipele de start
Istoria putea fi cu totul alta! Fotbalistul de legendă de la Steaua a...
Fanatik
Istoria putea fi cu totul alta! Fotbalistul de legendă de la Steaua a fost dorit și de Dinamo și U Craiova: cum s-a făcut transferul la echipa din Ghencea
Florin Tănase nici nu concepe ca FCSB să nu prindă play-off-ul: „În vară...
Fanatik
Florin Tănase nici nu concepe ca FCSB să nu prindă play-off-ul: „În vară ne-am reunit cu alte gânduri! Lipseşte doar încrederea”. Ce spune de lupta la titlu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai...
iamsport.ro
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai Stoica. Avem respect reciproc'
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu...
viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu mai e nevoie să...". Românii nici că sperau să audă o asemenea VESTE MARE, dar, în sfârșit, se întâmplă! Absolut nimeni nu a mai avut nicio replică de spus când a auzit
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe...
Jurnalul.ro
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric:...
adevarul.ro
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a...
unica.ro
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din...
Observatornews.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are...
as.ro
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să...
Libertatea.ro
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
informat.ro
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce...
RTV.NET
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!