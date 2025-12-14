Fotbalistul care a petrecut un deceniu în SuperLiga a ajuns într-o situație de necrezut: „A pierdut tot! Boschetar”

ADVERTISEMENT

Alexandru Forminte (43 de ani), fostul căpitan al celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, s-a aflat într-o situație dramatică după finalul carierei de fotbalist. Conform fostului său coechipier de la Ceahlăul, Sebastian Chitoșcă, acesta ar fi rămas pe străzi, fiind părăsit de soție și familie.

Fostul căpitan din Superliga a ajuns într-o situație dramatică

Sebastian Chitoșcă a dezvăluit că Alexandru Forminte a ajuns într-o situație extrem de dificilă după ce și-a încheiat cariera de fotbalist în 2015. Din fericire, acesta și-ar fi revenit între timp. „Îți mai zic despre un fotbalist din Liga 1, te crucești, coleg cu mine, pe care îl știam cu familie, cu bani, mereu ne împrumutam de bani de la el.

La un moment dat, l-am găsit cu un om care era boschetar, bea… mi-a cerut un leu… Alex Forminte… Înnebunești! Tot de la alcool. L-a lăsat femeia, familia, tot, a pierdut tot din cauza alcoolului și era boschetar la un moment dat. Acum am înțeles că e bine”, a declarat fostul jucător de la , conform .

Cine este Alexandru Forminte

Născut la Piatra Neamț, Alexandru Forminte a fost un jucător foarte important la formația locală , pe care a reprezentat-o timp de 12 ani atât în prima ligă, cât și în divizia secundă. Acesta a strâns 140 de prezențe în Liga 1, marcând și 4 goluri în prima divizie.

În liga a doua, Forminte a evoluat în 107 partide pentru Ceahlăul, punctând de 9 ori. Ultimul meci disputat de fundaşul central în Liga 1 a fost CS Turnu Severin – Ceahlăul 1-1, în septembrie 2012. După ce a părăsit gruparea din Piatra Neamț, acesta a mai evoluat pentru Dunărea Giurgiu și Callatis Mangalia înainte de a se retrage în 2015, la vârsta de 32 de ani.