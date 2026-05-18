Fotbalistul care a refuzat România, lăsat în afara lotului pentru Cupa Mondială!

Născut în Austria din părinți români, Raul Florucz (24 de ani) a ales în 2025 să își reprezinte țara natală, deși a fost dorit „sub tricolor” de către regretatul Mircea Lucescu. Atacantul belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise a evoluat în 3 meciuri pentru Austria în 2025, inclusiv în eșecul cu 0-1 înregistrat la București contra României, dar nu va face deplasarea alături de echipă pentru Cupa Mondială din această vară.

Federația Austriacă de Fotbal a anunțat oficial lotul pe care Ralf Rangnick se va baza la Cupa Mondială din această vară, iar pe listă nu se află Raul Florucz, atacantul care a refuzat România pentru a evolua în tricoul Austriei. Deși selecționerul a ales doar trei atacanți, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic și „veteranul” Marko Arnautovic, Florucz nu a fost inclus în lot.

Afectat și de o accidentare musculară, nu s-a aflat într-o formă deloc bună în 2026, reușind să marcheze un singur gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, pe finalul meciului câștigat cu 4-1 contra celor de la Charleroi în returul semifinalei din Cupa Belgiei. Echipa sa avea să câștige trofeul în urma unui succes cu 3-1 după prelungiri în finală contra lui Anderlecht, însă a urmărit tot meciul de pe bancă. În total, Florucz a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive până acum pentru formația belgiană.

Cum arată lotul Austriei pentru Cupa Mondială

Austria s-a calificat la Cupa Mondială după ce a ocupat primul loc în grupa preliminară din care a făcut parte și România. Echipa revine la turneul final după o absență de 28 de ani și va înfrunta Algeria, Iordania și campioana mondială Argentina în grupa J. Lotul convocat de Ralf Rangnick este unul experimentat, doar doi jucători sub 23 de ani fiind convocați.

Pe listă se află nume importante, precum Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad), David Alaba (Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) sau Konrad Laimer (Bayern Munchen), dar și jucători cu mai puține selecții, principalul exemplu în acest sens fiind . Printre jucătorii aleși de Ralf Rangnick se numără și Kevin Danso, rival pe post cu Radu Drăgușin la Tottenham.

Lotul Austriei pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic