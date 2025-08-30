Sport
Fotbalistul care a refuzat România o va întâlni pe FCSB în Europa League! Cu ce echipă va semna

Un fotbalist cu origini române care a ales să reprezinte o altă țară se va transfera în această vară, iar noua sa echipă o va întâlni pe FCSB în Europa League.
Bogdan Mariș
30.08.2025 | 11:46
Fotbalistul care a refuzat Romania o va intalni pe FCSB in Europa League Cu ce echipa va semna
Flavius Daniliuc, internaționalul austriac cu origini române, va semna cu o adversară a FCSB-ului. FOTO: Hepta

Internaționalul austriac Flavius Daniliuc, fotbalist născut la Viena din părinți români, o va părăsi pe Salernitana în această vară pentru a semna cu o altă formație. Fundașul care a refuzat oportunitatea de a reprezenta România va juca la o echipă angrenată în Europa League și ar putea fi prezent pe gazon în duelul cu FCSB.

Fotbalistul care a refuzat România va semna cu o rivală a FCSB-ului din Europa League

Împrumutat în sezonul trecut la Verona, formație din Serie A, Flavius Daniliuc a revenit în această vară la Salernitana, grupare care a retrogradat în divizia a treia din Italia. Șansele ca internaționalul austriac să evolueze la acest nivel erau extrem de mici, iar acesta a ajuns la un acord cu o altă formație.

„Salernitana l-a vândut definitiv pe fundașul Flavius Daniliuc la clubul elvețian Basel. Fundașul central austriac va părăsi clubul după trei sezoane, ultimul fiind petrecut sub formă de împrumut la Hellas Verona”, au transmis jurnaliștii de la site-ul tuttosalernitana.com.

FC Basel este una dintre adversarele pe care FCSB le va întâlni în faza ligii din Europa League, duelul dintre cele două formații urmând să aibă loc în Elveția. Campioană în sezonul trecut, formația elvețiană a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, fiind eliminată de FC Copenhaga.

Cine este Flavius Daniliuc, fotbalistul austriac care a refuzat România

Flavius Daniliuc s-a născut pe 27 aprilie 2001, la Viena, din părinți români. Acesta s-a format în academiile unor cluburi uriașe, precum Real Madrid și Bayern Munchen, pentru formația bavareză evoluând chiar și la nivelul echipei secunde. În 2020, Daniliuc a semnat cu Nice, unde a evoluat timp de două sezoane înainte de a pleca la Salernitana.

Fundașul a reprezentat Austria la toate grupele de vârstă, de la U15 până la U21, iar în 2023 a debutat la prima reprezentativă, pentru care a strâns 3 selecții până în acest moment, fiind prezent la EURO 2024. Tatăl lui Flavius Daniliuc, Mihai, a dezvăluit de ce fotbalistul a ales să joace pentru Austria.

„Nu va juca niciodată pentru România atâta vreme cât nu se va rezolva problema mafiei din fotbalul de acasă”, afirma acesta în 2014 pentru GSP, iar perspectiva sa era una similară șase ani mai târziu: „În România ai impresia imediat că ești Ronaldo dacă dai o pasă bună sau tragi bine cu stângul. Iar în țară încă se apelează la șpagă și la alte nereguli. Nu suntem învățați cu așa ceva”.

  • 2.7 milioane de euro este cota actuală a lui Flavius Daniliuc, conform transfermarkt
  • 59 de partide a strâns fundașul în Serie A
