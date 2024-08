Fotbalistul care a rescris istoria lui Real Madrid. A devenit omul cu cele mai multe trofee pentru galactici

Luka Modric rescrie istoria lui Real Madrid. La 38 de ani, croatul, venit în 2012 de la Tottenham, a devenit cel mai galonat fotbalist din istoria celei mai galonate echipe a Europei.

L-a devansat pe Nacho, e secondat de Dani Carvajal

este trofeul cu numărul 27 pentru căpitanul Croației. Modric a intrat pe teren în minutul 76, înlocuindu-l pe Rodrygo.

Până la acest meci, el era la egalitate cu Nacho, la numărul de trofee. Fundașul spaniol a plecat însă în Arabia Saudită și a ratat șansa de a câștiga un nou trofeu cu Real Madrid.

El și Dani Carvajal i-au devansat pe foștii coechipieri Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, și au ajuns la șase victorii în finalele Ligii Campionilor.

A câștigat Balonul de Aur în 2018

Acest lucru a mai fost reușit doar de legendarul Gento, component de marcă al Realului din anii 1960. Paco Gento a câștigat Cupa Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor) în 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966.

Modric va împlini 39 de ani peste trei săptămâni. El este primul căpitan al lui Real Madrid și al naționalei Croației. A jucat 176 de meciuri (record) și a marcat 26 de goluri pentru naționala țării sale.

În 2018, Modric a primit „Balonul de Aur”, după ce naționala Croației a jucat finala Campionatului Mondial din Rusia. În același an, a fost premiat de FIFA și UEFA pentru cel mai bun jucător al sezonului.

Real i-a mai oferit un an de contract

La începutul acestui an, Real a vrut să-l retragă pe Luka Modric, oferindu-i un loc în stafful lui Carlo Ancelotti. Croatul a decis însă să mai continue ca fotbalist și a semnat un nou contract valabil până în iunie 2025.

„Am spus mereu că aș vrea să mă retrag de la Real Madrid. Ar fi un vis să mă retrag acasă, de la clubul vieții mele, și sper ca asta să se întâmple. Am fizicul și nivelul necesar de a continua în elită, nu am dubii în această privință. S-a vorbit mult despre vârsta mea și asta mă deranjează”, a spus atunci Luka Modric.

Trofeele lui Modric

Campionatul Spaniei: 4

Cupa Spaniei: 2

Supercupa Spaniei: 5

Liga Campionilor: 6

Supercupa Europei: 5

Campionatul Mondial al Cluburilor: 5

Cele mai multe trofee la Real Madrid

Luka Modric 27 trofee

Carvajal și Nacho 26 trofee

Marcelo și Benzema 25 trofee

REAL MADRID – ATALANTA 2-0

Au marcat: Valverde ’59 şi Mbappe ’68

Real Madrid: Courtois – Carvajal (Lucas Vasquez ’88), Rudiger, Militao, Mendy – Valverde, Tchaouameni – Rodrygo (Modric ’76), Bellingham (Ceballos ’88), Vinicius (Arda Guler ’88) – Mbappé (Diaz ’83). Antrenor: Carlo Ancelotti.

Atalanta: Musso – Djimsiti, Hien (Palestra ’90), Kolasinac (Bakker ’71) – Zappacosta (Godfrey ’63), De Roon, Ederson, Ruggeri – Pasalic (Manzoni ’90) – De Ketelaere (Retegui ’63), Lookman. Antrenor: Gian Piero Gasperini