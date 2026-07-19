Sport

Fotbalistul care a strâns 200 de milioane de euro din fotbal, dar nu a cheltuit nimic. Cum a trăit

El este sportivul care a adunat în conturile bancare sume uriașe, însă nu s-a atins niciodată de bani. A dezvăluit ce a făcut pentru a duce un trai decent.
Alexa Serdan
19.07.2026 | 05:45
Fotbalistul care a strans 200 de milioane de euro din fotbal dar nu a cheltuit nimic Cum a trait
Are o avere în conturi, dar nu a cheltuit nimic. Sursa foto: Instagram.com
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Află din rândurile de mai jos cine este, de fapt, fotbalistul care a strâns 200 de milioane de euro din activitatea sa. Într-un interviu pe care l-a acordat recent sportivul a recunoscut că nu a cheltuit niciun ban.

Are o avere în conturi, dar nu a cheltuit niciun ban

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, cunoscut ca Oscar (34 ani), este un argentinian care s-a făcut remarcat în fotbalul internațional. Mijlocașul s-a retras din activitate în 2026, în urma unor probleme cardiace. După vestea că a agățat ghetele în cuie a făcut o mărturie ieșită din comun despre veniturile încasate în carieră.

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De-a lungul anilor a obținut salarii extrem de mari, mai ales în perioada în care a evoluat în China. Ar fi obținut unul dintre cele mai mari contracte din fotbalul mondial când s-a alăturat echipei Shanghai Port FC (cunoscută în trecut drept Shanghai SIPG). Atunci a plecat de la Chelsea FC datorită unui contract în valoare de aproximativ 60 de milioane de lire sterline, scrie Citi Sports.

Se vehiculează că avea un salariu de aproximativ 400.000 de lire sterline pe săptămână. Rapoartele arată că a câștigat între 150 și 175 de milioane de lire sterline în timpul perioadei sale de șapte ani în China. Astfel, ar fi strâns circa 200 de milioane de euro, bani pe care a știut cum să-i administreze. I-a pus într-un cont de care nu s-a atins.

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Întrebat cum a supraviețuit din moment ce nu a cheltuit niciun ban din avere, Oscar a răspuns extrem de simplu. Fostul internațional brazilian s-a folosit doar de bonusurile de meci pentru a se întreține. Mișcarea a fost una favorabilă, demonstrând că este o persoană cumpătată și disciplinată în ceea ce privește gestionarea încasărilor sale.

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„Mi-am pus întregul salariu într-un cont bancar separat și nu m-am atins niciodată de bani. Eu și familia mea am trăit doar din bonusurile de meci, pentru că acestea erau deja uriașe”, a explicat fostul mijlocaș ofensiv al lui Chelsea, conform sursei citate anterior. Fostul fotbalist are o carieră impresionantă.

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Ce probleme medicale are sportivul

De-a lungul timpului Oscar a bifat 48 de selecții la prima reprezentativă a Braziliei și a marcat 12 goluri. Brazilianul a atins cele mai importante reușite în perioada în care a avut contract cu Chelsea. A jucat în 203 meciuri și a marcat 38 de goluri. De asemenea, a oferit 31 de pase decisive. În plus, cu acest club a câștigat două titluri de campion al Angliei și Europa League, în 2013.

În perioada Shanghai Port a evoluat în 248 de meciuri, cu 77 de reușite și 142 de pase de gol. Fostul sportiv, supranumit „Magicianul”, a fost nevoit să se retragă după ce la finalul anului trecut a leșinat la un antrenament de la Sao Paulo. Ulterior, a ajuns la spital, unde a primit un diagnostic ce l-a determinat să-și încheie cariera.

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Cadrele medicale i-au spus că are o sincopă vasovagală, cauzată de o scădere bruscă a tensiunii arteriale, a ritmului cardiac şi a fluxului sanguin cerebral. Această boală l-a făcut pe Oscar să nu mai aștepte finalul contractului care urma să expire în 2027. În aprilie 2026 a anunțat că este obligat să renunțe la marea sa pasiune.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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