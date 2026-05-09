Fotbalistul care aparține Universității Craiova, dat afară de la echipa din play-out: „Motive de disciplină”

ADVERTISEMENT

Ștefan Bană, mijlocașul ofensiv crescut la Universitatea Craiova, împrumutat de olteni la Oțelul Galați în acest sezon, tocmai și-a anunțat plecarea de la formația din play-out, chiar când elevii lui Tomas jucau partida câștigată cu Farul, .

Ștefan Bană, pus pe liber de Oțelul Galați înainte de finalul sezonului

Unul dintre cei mai buni tineri de la Oțelul Galați, Ștefan Bană nu mai face parte din planurile lui Stjiepen Tomas pentru finalul de sezon. Chiar jucătorul a dezvăluit că șefii clubului l-au anunțat că nu se mai bazează pe serviciile sale, asta din cauza unor probleme de disciplină. Fotbalistul se va întoarce astfel la Universitatea Craiova, echipă de care aparține ..

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc Oțelul Galați. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de disciplină. Îmi parerău dacă am greșit cuiva cu ceva. Galațiul rămâne a doua mea casă, vă mulțumesc tuturor celor din staff și din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneți în prima ligă și să vă salvați, baftă tuturor! Hai, Oțelul”, a scris Ștefan Bană pe rețelele sociale.

23 de meciuri a jucat Ștefan Bană pentru Oțelul Galați, a marcat de 4 ori și a oferit 4 pase decisive în tot acest timp.

Ștefan Bană a avut probleme din cauza unei depresii

Actualul sezon nu a fost unul simplu pentru Ștefan Bană, jucătorul de doar 21 de ani care a avut probleme din , informație confirmată public chiar de oficialii clubului din Galați. El a fost indisponibil pentru mai multe partide și a fost asistat de șefii grupării din Galați cu ajutor de specialitate pentru a trece peste momentele dificile. El a fost sprijinit inclusiv de fani și a fost adoptat de gălățeni într-o perioada grea a vieții sale.

ADVERTISEMENT

Totuși, se pare că aventura la Oțelul s-a terminat brusc, într-un mod neașteptat, iar acum Bană va fi nevoit să se lupte pentru un loc în lotul celor de la Universitatea Craiova pentru sezonul viitor. El are pentru olteni deja 32 de partide la nivel de seniori, 3 goluri și 2 pase decisive, iar talentul său este considerat a fi incontestabil.