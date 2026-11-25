ADVERTISEMENT

Zoran Mitrov, unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști de la FC Botoșani, ar putea părăsi SuperLiga în perioada următoare. Jucătorul, care în trecut a intrat în atenția lui Gigi Becali, este dorit în Coreea de Sud. Din informațiile FANATIK, reprezentanții clubului Jeju SK îl vor urmări la partida cu Rapid, programată duminică în etapa 17 a SuperLigii.

Zoran Mitrov, pe lista unei echipe din Coreea de Sud. Scouterii vin să-l vadă la meciul cu Rapid

Zoran Mitrov ar putea fi protagonistul unui transfer surprinzător în perioada de mercato din iarnă. FANATIK a aflat în exclusivitate că Jeju SK, formație din prima ligă a Coreei de Sud, a pus ochii pe fotbalistul celor de la FC Botoșani. Clubul asiatic va avea un reprezentant în tribune la partida moldovenilor cu Rapid pentru a-l urmări pe viu pe jucătorul în vârstă de 24 de ani.

ADVERTISEMENT

Înființată în 1982, gruparea asiatică este susținută de gigantul sud-coreean SK Group și a avut al cincilea cel mai mare buget salarial din K League 1 în 2025. Mitrov a contribuit la șase goluri în actuala ediție a SuperLigii, având trei reușite și tot atâtea pase decisive. Fotbalistul crescut de UTA Arad, care a trecut și prin academia italienilor de la Sassuolo, a marcat inclusiv în ultima etapă, în remiza cu FC Voluntari, scor 3-3. Contractul său cu moldovenii expiră în vara anului 2027.

Gigi Becali a vrut să-l aducă pe Zoran Mitrov la FCSB

Evoluțiile fotbalistului de bandă l-au impresionat pe omul de afaceri din Pipera, care a luat în calcul un transfer la FCSB. La momentul respectiv, Mitrov era eligibil și pentru regula U21.

ADVERTISEMENT

, însă mutarea nu s-a mai concretizat. Finanțatorul moldovenilor a recunoscut că tânărul fotbalist este unul dintre favoriții săi de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„Mitrov mai are doi ani de contract cu mine (n.r. – FC Botoșani). A făcut câteva meciuri bune și este un copil talentat. Are nevoie de liniște în momentul de față. Dacă va fi o ofertă bună pentru el, discutăm din vară. Nu m-a întrebat nimeni oficial despre el, dar știu despre niște discuții din străinătate. Nu este nimic concret și cred că este prematur să vorbim acum despre un transfer.

ADVERTISEMENT

Am făcut multe afaceri cu Gigi Becali și o să mai fac. Categoric! În momentul de față nu avem o discuție concretă despre Mitrov. O să vedeți ce jucător este. Are tupeu de fotbalist! L-am luat de la Ploiești, a avut ceva probleme de adaptare, dar eu am insistat cu el. Recunosc, este una dintre feblețile mele de la Botoșani. Are un tupeu de fotbalist mare. El și Bodișteanu merită toată atenția”, spunea Valeriu Iftime.