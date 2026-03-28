Fotbalistul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu la Turcia – România 1-0: „Meci excelent. E remarcatul meu”

Ilie Dumitrescu a fost prezent pe stadion la duelul dintre Turcia , 1-0, din barajul de calificare la Cupa Mondială, și a remarcat prestația pe care a avut-o Nicușor Bancu, jucătorul Universității Craiova, care l-a anihilat pe Bariș Yilmaz, atacantul celor de la Galatasaray.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Nicușor Bancu după prestația avută în meciul dintre Turcia și România

Jocul defensiv pe care tricolorii l-au avut pe arena lui Beșiktaș a fost lăudat de Ilie Dumitrescu, iar modul a reușit să anihileze orice tentativă de pericol venită din partea dreaptă a atacului turcilor l-a făcut pe „Mister” să dea un verdict clar. Acesta e de părere că fundașul stânga a avut cel mai bun meci al său la echipa națională în duelul de la Istanbul.

„Aș vrea să remarc jocul mijlocașilor laterali din punct de vedere defensiv. Cumva, noi am reușit să acoperim foarte bine zonele. Dacă te uiți la echipele de top o să vezi că mijlocașii de bandă dublează și se apară în 20 de metri. Acesta a fost planul de joc al lui Mircea Lucescu, de a încerca să comprime spațiile și să căutăm fazele de contraatac. E foarte riscant când ai un adversar care vine cu un pressing așa sus, agresiv, dacă nu treci de prima linie și pierzi mingea, e pericol.

Am mai remarcat jocul fundașilor centrali, iar Bancu din punctul meu de vedere a făcut un meci excelent, excelent! Poate cel mai bun joc al lui Bancu împotriva unui adversar de top. E remarcatul meu din meciul de aseară, apropo de cum a reușit să facă față duelului 1 contra 1 cu Bariș Yilmaz, jucător care chiar face diferența în Champions League la Galatasaray”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

România urmează să joace un meci amical cu Slovacia

România nu a fost singura echipă națională ce a ratat calificarea la turneul final. Slovacia a pierdut și ea duelul cu Kosovo, 3-4, de pe teren propriu, și astfel și-a încheiat drumul către Cupa Mondială. Astfel, tricolorii vor urma să joace un meci amical contra echipei pe care au întâlnit-o și la EURO 2024, în grupe, iar confruntarea urmează să aibă loc la Bratislava, asta pentru că FIFA obligă naționalele să aibă partide în datele anunțate.

Amicalul dintre Slovacia și România urmează să aibă loc marți, 31 martie, de la ora 21:45. Tricolorii vor reîncepe meciurile oficiale în septembrie, când debutează noul sezon din Nations League. Atunci formația ce probabil va fi condusă de Gică Hagi o să dea piept cu Suedia, în deplasare, iar în grupă mai sunt Polonia și Bosnia.