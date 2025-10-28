Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment

ADVERTISEMENT

Adi Popa recunoaște că l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa. Patronul FCSB urma să ajungă la marele eveniment, însă ceva s-a întâmplat. Astfel, acesta a preferat să rămână acasă, deși se pregătise.

Când s-a căsătorit Adi Popa

Adi Popa, în vârstă de 37 de ani, s-a căsătorit pe 16 mai 2015. Menționăm faptul că în trecut, acesta a jucat la FCSB, dar în prezent este jucător la CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Cât despre marele eveniment din viața sa, acesta a concis cu un meci important de campionat. Adi Popa a încercat să se asigure din timp că așa ceva nu se va întâmpla, însă din păcate nu a putut controla situația.

Rezultatul a fost că o mulțime de persoane, inclusiv jucători și oficiali, care au primit invitații la nuntă, nu au mai ajuns în cele din urmă. Iar acesta a fost și cazul lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

De ce nu a venit Gigi Becali la nunta fotbalistului

Într-un interviu acordat, Adi Popa a dezvăluit ce s-a întâmplat în ziua nunții sale. Deși a cerut din timp păreri atunci când a stabilit data pentru marele eveniment, iată că lucrurile aveau să fie diferite.

ADVERTISEMENT

A ales data de 16 mai și fix atunci a fost și un meci important. Gigi Becali însă și-a dorit să participe la nuntă, dar nu a mai ajuns. În momentul în care ASA a dat gol în ultimul minut, s-a enervat la culme.

Acesta i-a povestit lui Adi Popa că era îmbrăcat, pregătit de eveniment, dar când a aflat ce s-a întâmplat pe teren, acesta a decis să rămână acasă. Alți invitați în schimb s-au mobilizat și au ajuns la eveniment.

ADVERTISEMENT

”Aveam meciul decisiv în 2015, cel de titlu. L-am întrebat din iarnă pe nea Vali Argăseală: `Nea Vali, uite așa, așa, vreau să pun…`. Mi-a zis: `Pune în data asta, că e ok`. Și am pus data aia (n.r.- 16 mai). Dar nu numai că ne-a ajuns Târgu Mureș de la 10 puncte, am ajuns la egalitate de puncte și eram în ultimele trei etape…

Am jucat la aceeași oră, să nu existe interpretări. Și a fost meciul la aceeași oră cu nunta. Eu investisem în nuntă salariul pe un an aproape, cât aveam la vremea aia! Mi-a zis (n.r.- Gigi Becali) că a vrut să vină la nuntă, dar a dat ASA gol în ultimul minut, s-a enervat și nu a mai venit. Mi-a zis: `Voiam să vin, ma îmbrăcasem, întreabă-l pe Luțu, dar au dat ăia gol!`.

Toată echipa (n.r.- a fost la nuntă)! Autocarul de la Brașov a venit la Palatul Știrbei și au intrat toți. Aveau hainele luate, soțiile lor au venit, au avut cameră unde să se schimbe. Au venit toți!”, a declarat Adi Popa, potrivit iamsport.ro.

Cine este Adi Popa

Menționăm faptul că în momentul în care a avut nunta, Adi Popa juca la FCSB. Începând cu luna septembrie 2021 însă, , având totuși o pauză de câteva luni.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a evoluat la CS Buftea, Poli Timișoara, Gloria Buzău, U Cluj, FC Voluntari și Academica Clinceni. Totodată el a ajuns și la Reading, Al-Taawoun și Ludogorets.

Alături de FCSB, Adi Popa are 7 trofee în palmares, printre care 3 titluri de campion al României. Astfel, cariera sa este de departe una cât se poate de impresionantă.