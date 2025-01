Fotbalistul care l-a șocat pe Marius Șumudică. ”Vreau să mai alerg!”. ”Tu nu înțelegi că ai alergat destul?!”

O trăsătură sigur nu-i lipsește acestui Rapid: implicarea jucătorilor în antrenamente și în meciuri. Giuleștenii sunt atât de serioși încât ei . Nu s-au oprit, au marcat goluri încontinuu. Și la fel procedează și în antrenamentele din fiecare zi.

Fotbalistul care l-a șocat pe Marius Șumudică: ”Aș mai alerga un pic!”. A dat măsurătoarea peste cap!

Un jucător a atras atenția în mod special. Toți poartă în timpul meciurilor și al antrenamentelor acele body-uri care apar des în imagini atunci când fotbaliștii își scot tricourile. Accesoriile conțin o tehnologie care măsoară tot randamentul din timpul partidei. Staff-ul vede clar în felul acesta dacă fiecare jucător s-a încadrat în efortul clasic stabilit pentru postul și pentru caracteristicile lui.

Mai sunt și excepții, cazuri în care fotbaliștii ignoră datele măsurate. Asistenții lui Șumudică îi țin pentru un antrenament suplimentar pe aceia care nu au bifat normele. După jocul cu Al Hilal United, Rareș Pop s-a introdus în grupul care avea de recuperat kilometri. Șumudică l-a trimis la hotel pe tânărul mijlocaș ofensiv.

”Rareș, tu ai alergat destul, poți pleca!”, i-a transmis antrenorul, care avea de la colaboratori datele exacte pe care le măsurase tehnologia. ”Aș vrea să mai alerg”, a spus Pop. ”Păi, tu ai bifat distanța, poți să pleci!”, a insistat tehnicianul către jucătorul lui. ”Tot aș vrea să mai alerg”, a mai spus mijlocașul.

Rareș Pop va fi om de bază în curând. Regula FRF îl propulsează printre titulari

Șumudică i-a permis până la urmă lui Pop să facă și antrenamentul suplimentar. Rareș e una dintre achizițiile cele mai importante ale Rapidului de când Dan Șucu conduce clubul. Vișiniii au plătit 700.000 de euro ca să-l cumpere de la UTA. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 19 ani nu s-a impus ca un titular, dar a fost totuși important în sezonul acesta.

El a bifat 13 partide și 3 goluri doar în campionat. Ușor nu îi va fi să se impună nici în restul stagiunii. Pe postul lui, de extremă dreapta, Rapid îl are în cantonament pe Alex Dobre, care a fost titular în primul amical, și va mai exista N’Jie, camerunezul care nu a venit în Dubai deoarece nu a primit viza.

Chiar și așa, fără un statut de titular, Pop rămâne un fotbalist important pentru Rapid mai ales datorită vârstei, numai 19 ani. El va fi disponibil pentru respectarea regulii ”under” și în următoarele două sezoane, fapt care constituie un avantaj imens, din moment ce alte cluburi se vor strădui să găsească jucători eligibili.

”Mă descurc și din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere academic”. Fotbalistul care ține cont și de școală

despre cum se descurcă și cu școala, și cu fotbalul: ”A fost un an destul de dificil, cu multe provocări, dar mă bucur că am reuşit să trec peste toate, atât din punct de vedere sportiv, cât şi academic. Am susţinut examenul de Bacalaureat în vară, apoi am revenit la Rapid. Sunt student în anul I. Nu mi se pare greu să le duc în paralel pentru că sunt două lucruri pe care îmi place să le fac. Îmi plac mult ambele şi atunci nu văd nicio problemă”.

El s-a referit în interviul acordat spre finalul anului trecut și la relația pe care o are cu antrenorul: ”Nu am absolut nicio problemă cu Marius Şumudică. Este un bun motivator, ştie ce înseamnă spiritul de rapidist şi aşa ni-l poate transmite. Noi încercăm să punem în aplicare pe teren tot ceea ce ne învaţă”.