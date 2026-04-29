Fotbalistul care s-a împăcat cu fosta iubită, la 6 luni de la despărțire. A luat pe toată lumea prin surprindere

La mai bine de 6 luni de la despărțire fotbalistul lui Arsenal s-a împăcat cu fosta iubită. Viktor Gyokeres a luat pe toată lumea prin surprindere pentru a invocat un motiv surprinzătoare când a decis să se separare de o frumoasă actriță din Portugalia.

Jucătorul care a mai acordat o șansă relației cu fosta parteneră de viață

Viktor Gyokeres (27 de ani) este un cunoscut atacant care a fost transferat la Arsenal de la Sportling Lisabona. Sportivul de origine suedeză nu a făcut o impresie tocmai bună la noua echipă, care și-ar fi luat o , ajungând în umbră. În schimb, tânărul o duce de minune în planul sentimental.

Acesta a decis să acorde a doua șansă unei povești de dragoste cu o frumoasă actriță din Portugalia. Fotbalistul formează din nou un cuplu cu Ines Aguiar (27 de ani), potrivit . Marea împăcare a avut loc la mai bine de jumătate de an de la anunțul care i-a șocat pe mulți. Ce-i drept, și acum a uimit oamenii.

Nimeni nu se mai aștepta ca cei doi îndrăgostiți să revină la sentimente mai bune, având în vedere cele spuse de jucătorul suedez. Aceasta a declarat că ruptura din vara lui 2025, după o relație de 1 an, are legătură cu cariera sa. A făcut acest pas pentru că urma să fie transferat, deși frumoasa șatenă l-ar fi urmat oriunde.

La momentul respectiv, Viktor Gyokeres sublinia că „nu voia să aibă nimic legat de Portugalia” înainte de transferul pe care-l viza atunci. Zvonuri despre reluarea legăturii amoroase au mai apărut și în trecut, însă de această dată se pare că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Totul este cât se poate de clar între cei doi.

Cine e sportivul care s-a împăcat cu fosta iubită

Viktor Gyokeres a fost considerat . Suedezul născut în Stockholm, la data de 4 iunie 1998, a trecut peste nume importante din sportul mondial, dovadă că a fost văzut de mulți drept un fotbalist cu potențial.

Sub contractul cu Arsenal, în acest sezon, a jucat în 48 de meciuri. De asemenea, jucătorul a marcat 18 goluri. Atacantul central a oferit două pase decisive în disputele în care a intrat pe teren. În prezent, cota sa de piață este de 65.000.000 de euro, relatează .

Pe de altă parte, în ceea ce privește naționala Suediei, specialiștii spun că fotbalistul cu o înălțime de 1,89 metru a jucat în 32 de meciuri. Mai mult decât atât, Viktor Gyokeres a dat 19 goluri. Agentul său este HCM Sports Management.