Fotbalistul care s-a împăcat cu fosta iubită, la 6 luni de la despărțire. A luat pe toată lumea prin surprindere

La mai bine de 6 luni de la despărțire fotbalistul lui Arsenal s-a împăcat cu fosta iubită. Viktor Gyokeres a luat pe toată lumea prin surprindere pentru a invocat un motiv surprinzătoare când a decis să se separare de o frumoasă actriță din Portugalia.
Viktor Gyokeres (27 de ani) este un cunoscut atacant care a fost transferat la Arsenal de la Sportling Lisabona. Sportivul de origine suedeză nu a făcut o impresie tocmai bună la noua echipă, care și-ar fi luat o ”țeapă” de 75 de milioane de euro, ajungând în umbră. În schimb, tânărul o duce de minune în planul sentimental.
Acesta a decis să acorde a doua șansă unei povești de dragoste cu o frumoasă actriță din Portugalia. Fotbalistul formează din nou un cuplu cu Ines Aguiar (27 de ani), potrivit Marca. Marea împăcare a avut loc la mai bine de jumătate de an de la anunțul care i-a șocat pe mulți. Ce-i drept, și acum a uimit oamenii.
Nimeni nu se mai aștepta ca cei doi îndrăgostiți să revină la sentimente mai bune, având în vedere cele spuse de jucătorul suedez. Aceasta a declarat că ruptura din vara lui 2025, după o relație de 1 an, are legătură cu cariera sa. A făcut acest pas pentru că urma să fie transferat, deși frumoasa șatenă l-ar fi urmat oriunde.
La momentul respectiv, Viktor Gyokeres sublinia că „nu voia să aibă nimic legat de Portugalia” înainte de transferul pe care-l viza atunci. Zvonuri despre reluarea legăturii amoroase au mai apărut și în trecut, însă de această dată se pare că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Totul este cât se poate de clar între cei doi.
Viktor Gyokeres a fost considerat cel mai bun marcator al anului 2024. Suedezul născut în Stockholm, la data de 4 iunie 1998, a trecut peste nume importante din sportul mondial, dovadă că a fost văzut de mulți drept un fotbalist cu potențial.
Sub contractul cu Arsenal, în acest sezon, a jucat în 48 de meciuri. De asemenea, jucătorul a marcat 18 goluri. Atacantul central a oferit două pase decisive în disputele în care a intrat pe teren. În prezent, cota sa de piață este de 65.000.000 de euro, relatează transfermarkt.ro.
Pe de altă parte, în ceea ce privește naționala Suediei, specialiștii spun că fotbalistul cu o înălțime de 1,89 metru a jucat în 32 de meciuri. Mai mult decât atât, Viktor Gyokeres a dat 19 goluri. Agentul său este HCM Sports Management.