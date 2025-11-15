Fotbalistul care s-a retras la doar 22 de ani se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii: ”Sunt un familist convins”

ADVERTISEMENT

E un nume cunoscut în Australia, iar acum ține prima pagină a tabloidelor. Jotham Russell este fotbalistul care s-a retras la doar 22 de ani, după ce anterior a încercat o carieră în rugby. Se iubește cu o ispită controversată de la Insula Iubirii.

Fotbalistul care s-a retras la doar 22 de ani, relație cu o ispită de la Insula Iubirii

Jotham Russell are 22 de ani și putea să aibă o carieră frumoasă în față, dar a decis să pună totul pe pauză. Jucătorul profesionist de fotbal american, originar din Australia, și-a îndreptat atenția spre viața personală.

ADVERTISEMENT

De când a decis să se retragă s-a înscris într-o emisiune care face furori în toată lumea, inclusiv în România. A făcut acest pas pentru că apreciază formatul reality show-ului care, de obicei, se filmează în Thailanda.

Recent, s-a aflat că sportivul formează un cuplu cu o ispită de la Insula Iubirii. Relația amoroasă a început în vilă, sub atenta supraveghere a camerelor, jucătorul declarând că vrea să aibă o legătură de lungă durată.

ADVERTISEMENT

„Am intrat în vila Insula Iubirii pentru a îmi căuta dragostea! Am fost singur toată viața! Nu am avut niciodată o relație de lungă durată. Sunt un familist convins, jumătate australian și jumătate nigerian.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să găsesc pe cineva pe care să o aduc acasă, să-mi cunoască familia”, a declarat Jotham Russell când s-a înscris la Insula Iubirii Australia, relatează . a fost cucerit de o influenceriță pe nume Gabby Mccarthy, care are 21 de ani.

Cine este ispita de la Insula Iubirii cu care are o relație fotbalistul

Gabby Mccarthy este o tânără superbă care știe cum să le fure mințile bărbaților. Nu este deloc de mirare că șatena l-a cucerit pe fotbalistul australian care s-a retras la numai 22 de ani. Influencerița este celebră pentru aspectul fizic.

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că este extrem de atractivă, i emană o mare încredere în sine. E convinsă să știe cum să atragă bărbatul pe care îl place, indiferent de consecințele pe care ar putea să le aducă acest lucru.

„Mă numesc Gabby Mccarthy, am 21 de ani și vin din Gold Coast, Brisbane, Australia. Toată lumea mă întreabă același lucru și o să răspund acum, da, sânii mei sunt naturali.

Am totul: zâmbet, față, corp și atitudine. Când intru în vilă, iubitul tău nici nu va ști cum te cheamă. Dacă vreau un tip, întotdeauna îl obțin”, a spus ispita de la Insula Iubirii Australia, la începutul reality show-ului, mai arată sursa citată.