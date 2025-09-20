Fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani. Secretul care îl ajută să joace alături de sportivi cu 60 de ani mai tineri

Ajuns la o vârstă extrem de înaintată, aproape 83 de ani (pe care îi va face pe 30 octombrie), Lamberto Boranga este fotbalistul italian care a anunțat că se va întoarce pe teren.

Cine este Lamberto Boranga, fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani

De la un an la altul, fotbalul s-a dezvoltat într-un mod incredibil. ”Sportul rege” este mult mai solicitant decât cel jucat în anii 80 și chiar 90. Mai mulți factori cauzează ”punerea ghetelor în cui” de către jucători. Putem enumera aici: oboseala mușchilor, genunchilor sau cea a articulațiilor. În medie, jucătorii decid să-și încheie cariera la 30 – 35 de ani.

Ca în orice alt domeniu sau sport, și fotbalul mai are parte de excepții. La profesioniști, dar mai ales la amatori, mai sunt cazuri de sportivi care joacă și la 40, 50 sau 60 de ani. Ceea ce se întâmplă însă cu un fotbalist din Italia bate toate calculele fiziologice.

Numele său este Lamberto Boranga, va face în curând 83 de ani, însă nu pune ghetele și mănușile în cui. un meci oficial pentru Trevana, o echipă din Prima Divizie Umbria, a șaptea ligă a fotbalului italian.

”Nu vreau să mă fac de râs și mă pregătesc serios”, a declarat Boranga pentru site-ul . Medic cardiolog și expert în sport, a semnat un contract cu Trevana și se pregătește să joace ”cel puțin” un meci în prima divizie a Umbriei.

”Vom vedea cum va fi. Desigur, nu vreau să intru în vestiar și să preiau conducerea”, a explicat el. ”Ce i-aș spune unuia dintre clienții mei dacă mi-ar spune că vrea să devină atlet la 82 de ani? L-aș întreba: Ești antrenat? sau Ești în formă? I-aș pune să facă toate testele medicale necesare, așa cum fac eu, iar apoi, dacă totul merge bine, aș spune: E posibil”, a asigurat veteranul portar.

Care este secretul formei sale fizice: ”Fără alcool, fără tutun, foarte puțină carne!”

Veteranul sportiv italian are și un spirit al umorului desăvârșit. Acesta ține mereu să sublinieze că Diego Maradona a fost ”singurul” care l-a ”eclipsat” în carieră. ”Dacă nu ar fi fost el, aș fi ajuns numărul unu în lume”, a glumit italianul.

Fostul portar a subliniat că revenirea sa are un scop mult mai important: să demonstreze că vârsta nu trebuie să fie o barieră în calea activității sportive. ”Fac asta pentru a arăta faptul că vârsta biologică este un lucru, iar ceea ce vezi pe hârtie este altceva. Până la 70 de ani, am fost un leu și sunt zile când mă simt ca și cum aș avea 50 de ani”, a spus el.

Boranga a dezvăluit și care e secretul formei sale fizice. La 82 de ani, acesta sare dintr-o bară în alta a porții. ”Puțină mâncare, dar de calitate; fără alcool, fără tutun, foarte puțină carne. Doar lapte de soia și activitate fizică, inclusiv sex. Un mic dejun consistent și echilibrat, un baton cu ciocolată la prânz și o cină ușoară”, a spus italianul.

🧤 82-year-old goalkeeper Lamberto Boranga is training to make a comeback in the Italian 7th tier with Trevi He played 250 games in Serie A/B during the 1960/70s and puts his longevity down to a good diet & regular exercise (specifically including s*x!) What a force of nature — Calcio England (@CalcioEngland)

Ce carieră a avut veteranul portar italian

Boranga s-a retras în 1983 din fotbalul profesionist, dar susține că este într-o formă excelentă. Cardiolog și medic sportiv de profesie, acesta are o rutină intensă de antrenament. În plus, va concura chiar și la Campionatele Europene de Atletism Masters din Portugalia luna viitoare.

Dacă derulăm anii, vedem faptul că Boranga a avut o carieră de profesionist destul de remarcabilă. A evoluat ca portar în Serie A pentru Perugia, Reggiana, Fiorentina și Cesena.

A jucat între 1961 și 1983, având peste 100 de apariții în prima ligă italiană. Perioada sa la Fiorentina este cea mai importantă, câștigând Coppa Italia în 1966, cea mai mare realizare a carierei sale.

Cine este cel mai bătrân fotbalist care a jucat la profesioniști

Dacă ne uităm la fotbalul profesionist, aici îl avem pe fostul jucător de la Genoa, . În iulie 2025, niponul Kazuyoshi a fost titular și a jucat o repriză în divizia a patra japoneză. Echipa lui, Atletico Suzuka, a întâlnit echipa Veertien Mie, scor 3-3. În februarie, el va împlini 59 de ani.

Miura mai deține recordurile pentru a fi cel mai în vârstă marcator din J-League, prima ligă din Japonia. El este și fotbalistul cu cea mai lungă carieră profesionistă din lume. Apoi, din 2023, este cel mai în vârstă fotbalist profesionist din lume la 55 de ani. A jucat fotbal profesionist în cinci decenii separate (anii 1980-2020).