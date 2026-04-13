Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Cât a durat relația cu atacantul de 60 de ani 

Fostul jucător de fotbal care a ajutat Brazilia să câștige Campionatul Mondial din 1994 ține prima pagină a tabloidelor cu viața sa sentimentală. Romario este fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Ce se întâmplă în prezent cu celebrul atacant.

Sportivul infidel partenerei mai mici cu 35 de ani

Romário de Souza Faria (60 ani), cunoscut sub numele de , se află în centrul atenției. E în prim-plan cu povestea de dragoste pe care o trăia cu o tânără mai mică cu 35 de ani. Tiffany Barcelos (25 ani), studentă la stomatologie, ar fi fost cea care a decis să pună piciorul în prag și să se departă de celebrul campion mondial.

Tânăra a dat de înțeles că a lăsat în urmă relația amoroasă avută cu sportivul brazilian. Aceasta a dezvăluit că a descoperit că a fost . Mai exact, este vorba de Barbara Cavalcanti, care a fost surprinsă de paparazzi în compania atacantului.

Cei doi au fost văzuți în Fernando de Noronha, una dintre cele mai frumoase destinații turistice ale Braziliei. Imaginile i-au surprins în timp ce se țineau de mână, aspect peste care partenera de viață a fostului jucător nu a putut să-l treacă cu vederea. A decis să se separe după numai 3 luni de relație.

A lăsat în urmă legătura sentimentală cu Romario, luând decizia să nu-l mai urmărească pe social media. Mai mult decât atât, a șters toate comentariile pe care le primise în ultima vreme de la acesta. Pasul definitiv a fost făcut la numai câteva zile după ce Tiffany Barcelos a asistat la un meci alături de cel care în momentul de față ocupă funcția de senator, relatează .

Unele surse arată faptul că fostul mare atacant i-a spus iubitei sale că nu poate veni la Noronha. Ulterior, s-a descoperit că, de fapt, avea planuri cu prietena acesteia. Frumoasa brunetă nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, postând doar câteva imagini în care se bucură de timpul liber.

Cu cine s-a iubit renumitul atacant

Romario nu este celebru doar pentru cariera sa impresionantă în fotbal, ci și prin prisma relațiilor. De-a lungul timpului a avut numai legături amoroase cu femei mai tinere decât el. În ultimele 4 luni a fost asociat cu trei femei, una dintre ele fiind o studentă de 23 de ani, Alicya Gomes.

Despărțirea dintre cei doi a avut loc la finalul anului trecut. Cu toate acestea, au rămas prieteni, sportivul trimițându-i flori de ziua ei de naștere. Au format un cuplu vreme de un an și două luni, întâlnindu-se după despărțirea fotbalistului de superba Marcelle Ceolin, un influencer cu 25 de ani mai tânără decât el.

În plus, Romario a fost surprins în compania unei fostei partenere, Bruna Machado, alături de care a participat la un eveniment în noiembrie 2025. Marcelle Ceolin este o altă femeie cu care a fost asociat fostul mare jucător brazilian.