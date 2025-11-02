Sport

Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din SuperLiga. Exclusiv

Fotbalistul din SuperLiga care suferă de depresie, supranumită „boala secolului”, va reveni la antrenamente. De ce veste este îmbucurătoare pentru două cluburi din România.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
02.11.2025 | 18:59
EXCLUSIV FANATIK
Un fotbalist din SuperLiga revine la antrenamente. Veste bună pentru Oțelul și U Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Depresia este catalogată de mulți drept a fi „boala secolului”, iar nici măcar sportul de performanță nu poate scăpa de astfel de exemple. Astfel de cazuri sunt și în SuperLiga, însă acum această situație este pe cale să se schimbe.

Ștefan Bană revine la antrenamente

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Ștefan Bană (21 de ani), după un început extrem de bun de sezon, a intrat într-un con de umbră. Fotbalistul suferă de depresie, iar în ultimele partide nu s-a mai aflat pe teren pentru Oțelul Galați.

Din informațiile FANATIK, Ștefan Bană va ajunge duminică la Galați, acesta venind din Craiova, și va relua de luni pregătirea alături de restul echipei. Dacă totul decurge conform planului, fotbalistul va fi apt de joc în trei săptămâni.

Această veste este îmbucurătoare atât pentru Oțelul, cât și pentru Universitatea Craiova. Tânărul atacant este sub formă de împrumut la gălățeni de la „Știința”, iar ambele formații ar putea să profite de revenirea lui Ștefan Bană.

Cum l-a afectat „boala secolului” pe Ștefan Bană

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Cristian Munteanu a dezvăluit faptul că Ștefan Bană merge la psiholog, tânărul atacant având o mică depresie.

„De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și 2 goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog.

Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic. A fost ieri la stadion cu tatăl lui, am vorbit.

Sper să revină la normal. Este un copil plin de calități, un copil cuminte, educat. E sub tratament medical, mai mult nu vă pot spune. Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional”, a transmis Cristian Munteanu.

De ce este Ștefan Bană unul dintre cei mai talentați jucători U21 din România

Giovanni Becali, unul dintre celebrii impresari din fotbalul românesc, l-a remarcat pe Ștefan Bană. În direct la Giovanni Show pe FANATIK.RO, agentul FIFA l-a lăudat pe fotbalistul împrumutat de Universitatea Craiova la Galați.

„Bană, vă spun eu, dacă joacă cum a jucat până acum, poate să se întoarcă și să joace titular. Mie îmi place”, declara Giovanni Becali, înainte ca Ștefan Bană să ajungă să se lupte cu depresia.

  • 500.000 de euro este cota lui Ștefan Bană
  • 8 meciuri, 2 goluri și 3 pase decisive a adunat atacantul în acest sezon
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
