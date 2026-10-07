Fotbalistul care urmează să ”explodeze” sub bagheta lui Reghecampf la FCSB: ”Are marjă de creștere foarte mare”

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În primul meci cu Laurențiu Reghecampf la timonă, FCSB va primi vizita Oțelului Galați într-un joc din etapa a 11-a a SuperLigii. Tehnicianul a primit o veste bună despre un fotbalist pe care îl are în lot.

Fotbalistul de la FCSB care va fi decisiv în mandatul lui Reghecampf

Andrei Prepeliță este de părere că atacantul Arnold Garita (31 de ani) poate să fie surpriza plăcută din lotul lui FCSB. Fostul antrenor de la FC Argeș este cel care l-a adus în România în sezonul 2022/2023, iar atacantul camerunez a dat un randament excelent.

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”Acum, la momentul ăsta, cred că el are marjă de creștere foarte mare. Nu e într-o formă foarte bună, dar nu trebuie pusă presiune neapărat pe el, pentru că nici echipa nu l-a ajutat foarte mult în meciurile astea de când a venit.

El s-a bătut, mi-a plăcut implicarea lui. Când îl vor ajuta și colegii lui și el cu siguranță va da mai mult și probabil că va începe să marcheze”, a declarat Prepeliță, la emisiunea .

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Cum l-a pus pe picioare la FC Argeș

Tehnicianul care a pregătit-o ultima dată pe Unirea Slobozia a dezvăluit faptul că Garita a venit nepregătit și la FC Argeș, dar s-a ocupat personal ca acesta să ajungă cât mai repede la potențialul maxim.

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”Eu l-am adus tot așa târziu, cred că spre finalul perioadei de transferuri, pe undeva prin septembrie. Tot la fel, venise un pic în urmă cu pregătirea. Chiar mergeam personal și făceam sesiuni individuale cu el pentru a recupera cât mai repede.

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În momentul în care și-a intrat în formă, a arătat atunci la Pitești niște calități. Și îmi aduc aminte de niște meciuri în care nimeni nu putea să-i stea în cale”, a mai spus Andrei Prepeliță, despre atacantul de la FCSB.

E stresat că nu marchează

Agentul lui Arnold Garita, Florin Vulturar, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că deocamdată pentru FCSB, dar a precizat că există șanse ca jucătorul să rămână și din iarnă.

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”Lui Garita îi lipsește golul în momentul de față. Am vorbit și cu el zilele trecute. Este foarte stresat că nu a marcat, dar i-am zis să stea liniștit. Ultimul meci nu l-am văzut, dar am înțeles că a jucat foarte bine. El e stresat că nu marchează, dar eu cred că este o chestiune de timp.

Eu zic că Garita o să fie un jucător important, iar în iarnă s-ar putea discuta despre un alt contract. Încă nu s-a discutat nimic pentru că a fost agitație mare cu toate aceste transferuri, cu venirea lui Drăguș… în următoarea perioadă se va discuta și cu Garita”, a afirmat Vulturar.

Ce se întâmplă cu Garita din iarnă

Mihai Stoica a vorbit la ”MM la FANATIK” despre situația lui Arnold Garita, al cărui contract cu FCSB se încheie în iarnă, și a explicat că .

”Crețu și Garita sunt la final de contract. Nici dacă vrea nu îi poate da afară (n.r. – Laurențiu Reghecampf) că sunt la final de contract în iarnă. Listă neagră cu jucători care termină contractul? Nu cred că e prea corect spus.

Că pot prelungi amândoi, dacă vrea Gigi, clar că pot prelungi. Dacă vrea Gigi și dacă vor ei. Dar nu există nicio listă neagră. Sunt trei jucători la final de contract: Garita, Crețu și Risto Radunovic. Toți trei termină în iarnă.

Oricum nu am hotărât eu nimic, a hotărât Gigi. Dar la momentul ăsta nu știu ce gândește Gigi de Crețu, de Garita sau de Risto. Mie de Garita îmi place. E un tip care dă tot. Cât are. Prefer un jucător care dă cât are, decât unul care are, dar nu dă tot. Care are mai mult, dar nu dă tot”, a precizat Stoica.