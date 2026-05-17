Fotbalistul care va fi tată la doar 20 de ani. Iubita sa, cu 7 ani mai mare, a dat vestea cea mare

Atacantul lui Șahtior Donețk a ajuns în centrul atenției în ceea ce privește viața privată. Kaua Elias este fotbalistul care va fi tată la doar 20 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la finalul lunii martie. Iubita sa, o cunoscută influenceriță, a dat vestea cea mare.

A împlinit 20 de ani recent, iar acum a anunțat că va fi tată

Kaus Elias (20 ani), născut pe 28 martie 2006, este un sportiv de origine braziliană care evoluează în momentul de față pentru clubul ucrainean . Tânărul a fost crescut la Fluminense, fiind un jucător care promite să urce pe culmile succesului. El este un atacant foarte bun și extrem de talentat pe teren.

Fotbalistul este recunoscut pentru abilitățile sale tehnice, jucând partide pline de suspans în . Competițiile l-au făcut să marcheze 9 goluri în cele 12 selecții pentru naționala U17 a Braziliei. În planul sentimental are o relație cu o creatoare de conținut apreciată în mediul online.

Formează un cuplu cu Bruna Rotta, un influencer care promovează fitness-ul. Frumoasa blondină este mai mare cu 7 ani decât atacantul care se pregătește pentru următoarea etapă din viața sa. Mai exact, urmează să devină tată pentru prima oară, în ciuda faptului că și-a aniversat ziua de naștere în urmă cu puțin timp.

„Dragostea nu piere niciodată. — 1 Corinteni 13:8”, este mesajul pe care l-a transmis vedeta, pe contul oficial de Instagram. Descrierea a fost lăsată de blondină în dreptul unei filmări în care apare cu burtica de gravidă și cu o pereche de încălțăminte de bebeluș. Kaus Elias nu lipsește, de asemenea, din acest clip.

Ulterior, Bruna Rotta a încărcat o serie de fotografii cu evoluția sarcinii sale. După cum arată pozele de pe rețelele de socializare este în primul trimestru, ceea ce înseamnă că nașterea este programată pentru anul în curs. „Nu mai puteam să țin pentru mine această bârfă super-fierbinte”, a completat blondina la altă postare.

Influencerița, fericită că va fi mamă

Bruna Rotta și Kaus Elias trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Sunt împreună de câteva luni, legătura amoroasă începând după ce blondina a pus punct relației cu fotbalistul lui Real Madrid, Rodrygo Goes, de origine braziliană. Tânăra este în culmea fericirii acum și nu ascunde deloc acest aspect.

De când a anunțat că va fi mamă a făcut mai multe dezvăluiri. Și-a întrebat internauții dacă are în pântece o fetiță sau un băiat. Totodată, a subliniat că își dorește ca Dumnezeu să protejeze familia pe care o formează în prezent. În plus, a dat de înțeles că una dintre marile sale dorințe s-a îndeplinit datorită fotbalistului de doar 20 de ani.

„Și, la final, visul meu e exact așa: el vorbind cu burtica hahah, jur, foarte drăguț”, a notat influencerița, în mediul online, legat de o filmare realizată în sala de antrenament. Bruna Rotta și Kaus Elias se antrenează împreună și se simt minunat unul în compania celuilalt.