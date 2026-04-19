Fotbalistul care va fi tată la doar 22 de ani. Mama copilului este fiica antrenorului său

Starul lui Sheffield United, Oliver Arblaster, este în culmea fericirii. Fotbalistul care joacă pe postul de mijlocaș va fi tată la o vârstă extrem de fragedă. Mama copilului este fiica antrenorului său. Cei doi au o relație sentimentală despre care nu se cunosc foarte multe amănunte.

Sportivul care va fi părinte la numai 22 de ani

Oliver Arblaster (22 ani) trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără superbă care nu este străină de lumea sportului. Jucătorul lui Sheffield United alături de partenera sa de viață, Martha Elizabeth Wilder (22 ani). Tânăra este fiica antrenorului său, Chris Wilder.

Vestea că cei doi vor avea un copil a fost făcută public pe o rețea de socializare, în urmă cu câteva zile. Informația a fost dezvăluită de creatoarea de conținut prin intermediul unor imagini polaroid. Cu ajutorul acestora internauții au observat cât de evoluată este sarcina, dar și alte detalii.

Spre exemplu, oamenii au remarcat o serie de fotografii cu bebelușul, dar și selfie-uri îndrăgite cu cunoscutul . Postarea conține o descriere sugestivă, și anume „+1”, alături de un emoji în formă de inimă albă. Acest aspect a provocat o avalanșă de comentarii emoționante în semn de susținere.

Printre cei care au transmis felicitări se numără coechipierii lui Oliver Arblaster de la Sheffield United. Concret, este vorba de Femi Seriki și Louie Marsh. Mai mult decât atât, mama fotbalistului, Sarah, a scos la iveală sexul nepotului ei. În plus, a dat de înțeles că abia așteaptă să-l cunoască pe bebeluș.

Detaliul scos la iveală de mama fotbalistului

„Va fi cel mai iubit băiat superb – abia aștept să fiu bona lui”, este mesajul pe care l-a lăsat în mediul virtual mama sportivului, scrie taboidul britanic . În altă ordine de idei, fotbalistul este unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai clubului pentru care a evoluat în ultimele sezoane.

Jucătorul a debutat în Premier League în sezonul 2023/2024. E constant titular în prima echipă, având 18 apariții în acest sezon. Cariera sa nu a fost una fulminantă, ci mai degrabă a început lent din cauza unei accidentări de ligament încrucișat.

Acest eveniment neplăcut l-a ținut departe de terenul de fotbal o perioadă îndelungată. Mai mult decât atât, Oliver Arblaster a ratat promovarea în Premier League din cauza înfrângerii echipei sale Sheffield United în fața lui Sunderland, în finala play-off-ului de sezonul trecut.