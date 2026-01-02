Fotbalistul care vede cu un singur ochi, vedetă în 2026. Cum a ajuns în situația de a fi pe jumătate orb, dar totuși joacă la un nivel înalt

ADVERTISEMENT

Georgi Minoungou a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai naționalei din Burkina Faso, la . Nu ar fi nimic neobișnuit în asta, dacă atacantul de 23 de ani nu ar vedea decât cu un ochi.

Georgi Minoungou joacă pentru Burkina Faso

Fotbalistul joacă în MLS, pentru Seattle Sounders, unde a ajuns de la Tacoma Defiance, echipa satelit a formției americane. El a marcat un gol vital pentru Burkina Faso, în faza grupelor, ajutând echipa sa să se califice în optimile de finală, unde va înfrunta Coasta de Fildeș.

ADVERTISEMENT

Adică echipa țării natale a lui Georgi Minoungou, născut la Batiebly-Douibly. El a jucat oentru Costa de Fildeș până la nivelul Under 20, după care a ales îmbrace tricoul Burkinei Faso, țara tatălui său.

Din 2023 nu mai vede cu ochiul stâng

Minoungou este un caz special în fotbal. În 2023, acesta a suferit o infecție gravă la ochi, care a dus la pierderea completă a vederii la ochiul stâng. Medicii l-au avertizat că, în mod normal, cariera sa s-ar putea termina, dar fotbalistul a refuzat să dea înapoi și a continuat să lupte.

ADVERTISEMENT

La vremea aceea, Georgi juca la echipa cehă MFK Vyskov, iar nenorocirea s-a întâmplat în timpul unui cantonament din presezon, desfășurat la Marbella. Nimeni nu se aștepta ca el să mai joace după acel eveniment nefericit.

ADVERTISEMENT

„Am un ochi, dar pot facem ulte lucruri mai bine decât cei care au doi. Aceasta este mentalitatea mea”, a declarat el, când a fost întrebat despre handicapul său. Minoungou a debutat în MLS pe ​​5 mai 2024, iar trei luni mai târziu, a primit un contract pe patru ani de la Seattle Sounders.

Are trei goluri în cinci meciuri la națională

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a primit prima sa convocare pentru Burkina Faso în septembrie anul trecut și a jucat în victoria cu 6-0 împotriva lui Djibouti. Apoi a marcat două goluri împotriva Beninului, într-un amical premergător AFCON, înainte de a marca primul său gol oficial împotriva Guineei Ecuatoriale în faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Burkina Faso va înfrunta Coasta de Fildeș, în optimile de finală, marți, 6 ianuarie. Dacă vor trece de campionii en-titre ai Cupei Africii, fotbaliștii din Burkina Faso vor înfrunta câștigătoarea meciului dintre Egipt și Benin.

L-a bătut pe Messi cu 3-0

În acest sezon, fotbalistul a jucat în 38 de meciuri în MLS, marcând de trei ori și oferind 11 pase decisive.