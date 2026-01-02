Sport

Fotbalistul care vede cu un singur ochi, vedetă în 2026. Cum a ajuns în situația de a fi pe jumătate orb, dar totuși joacă la un nivel înalt

Din cauza unei infecții puternice, atacantul în vârstă de 23 de ani și-a pierdut vederea la ochiul stâng, dar continuă să joace fotbal la un nivel foarte bun, câștigând un trofeu important în 2025
Catalin Oprea
02.01.2026 | 12:42
Fotbalistul care vede cu un singur ochi vedeta in 2026 Cum a ajuns in situatia de a fi pe jumatate orb dar totusi joaca la un nivel inalt
SPECIAL FANATIK
Georgi Minoungou vede doar cu ochiul drept FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Georgi Minoungou a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai naționalei din Burkina Faso, la Cupa Africii pe Națiuni, care se află în desfășurare în Maroc. Nu ar fi nimic neobișnuit în asta, dacă atacantul de 23 de ani nu ar vedea decât cu un ochi.

Georgi Minoungou joacă pentru Burkina Faso

Fotbalistul joacă în MLS, pentru Seattle Sounders, unde a ajuns de la Tacoma Defiance, echipa satelit a formției americane. El a marcat un gol vital pentru Burkina Faso, în faza grupelor, ajutând echipa sa să se califice în optimile de finală, unde va înfrunta Coasta de Fildeș.

ADVERTISEMENT

Adică echipa țării natale a lui Georgi Minoungou, născut la Batiebly-Douibly. El a jucat oentru Costa de Fildeș până la nivelul Under 20, după care a ales îmbrace tricoul Burkinei Faso, țara tatălui său.

Din 2023 nu mai vede cu ochiul stâng

Minoungou este un caz special în fotbal. În 2023, acesta a suferit o infecție gravă la ochi, care a dus la pierderea completă a vederii la ochiul stâng. Medicii l-au avertizat că, în mod normal, cariera sa s-ar putea termina, dar fotbalistul a refuzat să dea înapoi și a continuat să lupte.

ADVERTISEMENT
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Digi24.ro
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou

La vremea aceea, Georgi juca la echipa cehă MFK Vyskov, iar nenorocirea s-a întâmplat în timpul unui cantonament din presezon, desfășurat la Marbella. Nimeni nu se aștepta ca el să mai joace după acel eveniment nefericit.

ADVERTISEMENT
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin...
Digisport.ro
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni

„Am un ochi, dar pot facem ulte lucruri mai bine decât cei care au doi. Aceasta este mentalitatea mea”, a declarat el, când a fost întrebat despre handicapul său. Minoungou a debutat în MLS pe ​​5 mai 2024, iar trei luni mai târziu, a primit un contract pe patru ani de la Seattle Sounders.

Are trei goluri în cinci meciuri la națională

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a primit prima sa convocare pentru Burkina Faso în septembrie anul trecut și a jucat în victoria cu 6-0 împotriva lui Djibouti. Apoi a marcat două goluri împotriva Beninului, într-un amical premergător AFCON, înainte de a marca primul său gol oficial împotriva Guineei Ecuatoriale în faza grupelor.

ADVERTISEMENT

Burkina Faso va înfrunta Coasta de Fildeș, în optimile de finală, marți, 6 ianuarie. Dacă vor trece de campionii en-titre ai Cupei Africii, fotbaliștii din Burkina Faso vor înfrunta câștigătoarea meciului dintre Egipt și Benin.

L-a bătut pe Messi cu 3-0

În acest sezon, fotbalistul a jucat în 38 de meciuri în MLS, marcând de trei ori și oferind 11 pase decisive. El și-a ajutat echipa să câștige Leagues Cup, după ce a zdrobit în finală Inter Miami, cu Messi și celelalte vedete pe teren.

“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala...
Fanatik
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa României
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae...
Fanatik
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
Cu cine a petrecut Revelionul Florin Răducioiu. A apărut lângă o blondă superbă
Fanatik
Cu cine a petrecut Revelionul Florin Răducioiu. A apărut lângă o blondă superbă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram:...
iamsport.ro
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram: ”Am avut mereu dificultăți cu ei”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!