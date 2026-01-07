Fotbalistul căruia Gigi Becali a zis că-i dă „100 de pahare și o limuzină”, dat afară de la echipă

ADVERTISEMENT

Bilel Omrani, fotbalistul care făcea spectacol în tricoul lui CFR Cluj în urmă cu mai mulți ani, a ajuns de nerecunoscut. Atacantul ce a jucat la două dintre cele mai importante echipe românești din ultimul deceniu a fost dat afară de cinci ori în mai puțin de trei ani.

Pe vremea când juca pentru CFR Cluj, Bilel Omrani era un atacant de clasă. Deși nu era o mașinărie de goluri, tehnica sa superioară făcea diferența, însă lipsa sa de seriozitate l-a adus în prezent într-un punct dificil al carierei.

Ajuns în luna iulie la formația Anagennisi Karditsa, nou-promovată în liga a II-a din Grecia, algerianul a fost dat afară după nici șase luni. Astfel,

În vara lui 2023, atacantul părăsea FCSB după doar două goluri înscrise în 22 de meciuri și destul de puține minute jucate. El a mai avut patru echipe din acel moment: Petrolul, Wisla, Poli Iași și Karditsa, formații pentru care a jucat foarte puțin, iar reușitele au întârziat să apară.

Gigi Becali a spus că-i dă 100 de pahare și o limuzină înainte să ajungă la FCSB

În momentul în care Bilel Omrani a fost adus la FCSB, din postura de jucător liber de contract, suporterii s-au bucurat enorm, iar patronul a fost extrem de optimist, în stilul său caracteristic. Înainte să ajungă la București, în spațiul public a apărut o serie de imagini denigratoare cu atacantul algerian. Este vorba despre o filmare în care fotbalistul este surprins sub influența băuturilor alcoolice într-un taxi din Cluj.

La acel moment, Gigi Becali nu a fost deranjat nici măcar un moment de imaginile ajunse și la ochii lui, ba chiar s-a bucurat că după acest episod nicio echipă bună nu va veni să-i achite clauza de reziliere în următorii trei ani:

„Nimeni nu o să îi mai achite din străinătate clauza după ce o să îl vadă cu băutură prin taxi. Așa că eu sunt sigur că 3 ani o să rămână la mine fără să îl pierd dacă mi se achită automat clauza lui de reziliere. Iar lui Omrani, dacă îmi face treabă îi mai dau eu 100 de pahare și îi pun la dispoziție și o limuzină să se plimbe prin tot Bucureștiul. Apariția asta cu imaginile după patru ani e doar o regie ieftina a la Cluj. Însă, vă repet. Cei de la Cluj chiar mi-au făcut un bine”, a spus Gigi Becali pentru

Bilel Omrani, de cinci ori campion al României

Alături de CFR Cluj, Bilel Omrani „a făcut legea” în România. El a făcut parte din echipa ce câștiga cinci titluri de campioană consecutive și a contribuit pentru echipa ardeleană atât cu goluri, cât și cu assist-uri.

În 209 meciuri pentru CFR Cluj, Omrani a înscris 49 de goluri și a dat 42 de pase decisive. În CV-ul său, algerianul mai are trecut și Olympique Marseille, alături de care a câștigat Cupa Franței în sezonul 2011/2012